Barbora Zpěváčková, Novinky

Aby byla ústavní žaloba přijata, musí pro ni hlasovat třípětinová většina přítomných senátorů. Před pátou odpolední bylo v jednacím sále horní komory 73 zákonodárců.

Organizační výbor doporučil Senátu návrh na podání ústavní žaloby schválit. Pokud by se tak stalo, dostanou ji poslanci. Aby se žalobou vůbec zabýval Ústavní soud, musí s ní souhlasit i Sněmovna, a to hlasy 120 poslanců. Při současném rozložení sil v dolní komoře to ale není moc pravděpodobné.

Je to paskvil, vzkázal Zeman



Návrh žaloby připravil senátor Václav Láska (Senátor 21)a podepsalo ji jeho 36 kolegů z ODS, Starostů a nezávislých, lidovců a ze sociálních demokratů Jiří Dienstbier.

Kdyby Zeman chtěl, mohl by se jednání účastnit. Skrze svého mluvčího Jiřího Ovčáčka ale vzkázal, že ústavní žaloba je mimořádný právní paskvil. „Jde o čistě politický krok neúspěšných politiků, kteří se dodnes nesmířili s dvojnásobným vítězstvím Miloše Zemana v přímých prezidentských volbách,” napsal na Twitter Ovčáček.

Osm Zemanových prohřešků



Prezidentovi je v návrhu žaloby vyčítáno osm prohřešků. Jeden z nich je aktuální. Senátorům vadí, že dlouho odmítal odvolat ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolání navrhl na konci května. Prezident po několikatýdenním zdráhání uvedl, že Staňka odvolá 31. července.

Dalším prohřeškem podle senátorů je, že Zeman nechal vládnout bez důvěry menšinový kabinet Andreje Babiše. Prezident podle nich „vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry vládla bez jakékoliv odpovědnosti.“

Proti Ústavě podle senátorů bylo i to, že Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho, jak chtěla ČSSD. Černínský palác dočasně řídil ministr vnitra Jan Hamáček, šéfem české diplomacie

Ústava se věnuje i několik let starým záležitostem. Senátorům se nelíbí, že Zeman v roce 2013 jmenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, ačkoliv ve Sněmovně existovala ustálená většina, která mohla kabinet sestavit a podpořit.

Dalším údajným prohřeškem je například lánská schůzka s několika představiteli ČSSD, která měla obejít Bohuslava Sobotku coby předsedu strany. Senátoři také prezidentovi vyčítají, že když Sobotka podal demisi, prezident ji nechtěl přijmout jako demisi celé vlády, ale chtěl vyměnit pouze premiéra.

Historicky první žaloba mířila na Klause



Senát k ústavní žalobě na prezidenta přistoupil v historii jen jednou. Důvodem byla amnestie někdejšího prezidenta Václava Klause před odchodem z Hradu v roce 2013. Tehdy ještě Senát nepotřeboval souhlas Sněmovny, což se změnilo se zavedením přímé volby prezidenta.

Ústavní soud tehdy o žalobě nerozhodl s odůvodněním, že Klausův prezidentský mandát krátce po podání žaloby uplynul. Pokud by soud žalobě vyhověl, trestem by pro žalovaného mohla být ztráta prezidentského úřadu.