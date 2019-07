Oldřich Danda, Právo

Definitivní konec sovětské, respektive ruské výzbroje armáda předpokládá ale až v roce 2035, a to hlavně u vrtulníků. „Transportní vrtulníky Mi-171Š, celkem má armáda 15 kusů, ve výzbroji zůstanou a armáda s nimi počítá až k horizontu roku 2035,“ řekl Právu Petr Sýkora z ministerstva obrany.

Stroje armáda získala v rámci deblokace ruského dluhu a podařilo se jí s pomocí USA stroje modernizovat, aby byly kompatibilní s alianční technikou. Naopak provoz deseti bitevních vrtulníků Mi-24/35, které byly také součástí splátky dluhu a do jejichž generálních oprav ministerstvo v posledních letech nalilo 800 milionů korun, by měl skončit už za pět let. Do té doby by je měly nahradit americké stroje, které v současné době ministerstvo vybírá.

Dosud nikdo přezbrojení ze sovětské na západní techniku nerozporoval. Teprve přímý nákup amerických vrtulníků vzbudil kritiku. Předseda KSČM Vojtěch Filip před pár dny řekl, že se mu příčí nakupovat předražené stroje z USA, když máme kvalitní ruské helikoptéry.

„Jak Mi-171, tak i Mi-24/35 mohou sloužit dlouhá léta a není důvod utrácet za nové. Pokud chceme větší kompatibilitu s NATO, té mohou naši vojáci dosáhnout zástavbou jiného zařízení, optiky a vysílaček,“ argumentoval Filip. Dodal, že ruské stroje používá i americká armáda v Afghánistánu a Iráku a např. Maďarsko stroje modernizovalo a dál počítá s tím, že Mi-24/35 bude provozovat dál.

Podle náměstka ministra obrany Jakuba Landovského je přezbrojení na západní nebo českou techniku nutné z politických i ryze praktických důvodů a také nás k tomu nabádá NATO. „Odklon od ruské techniky je dán hlavně agresivním postojem Ruska vůči Alianci, které jsme členem, a také snahou o nejlepší působení se spojenci na cvičeních a misích a unifikaci logistiky a munice,“ řekl Právu Landovský.

Generální štáb zbavování ruské techniky hájí strategickými i vojenskými zájmy Česka.

Chybí vybavení i munice



„Základní podstatou je potřeba vymanit se ze závislosti na Ruské federaci v oblasti vojenské techniky a zahájení ‚westernizace‘ vrtulníkového letectva,“ řekla Právu mluvčí armády Magdalena Dvořáková.

Problémem jsou např. dlouhé dodávky náhradních dílů. Státní podnik LOM Praha, který ruské stroje pro armádu opravuje, dlouhodobě říká, že průměrná dodací doba z Ruska je okolo jednoho roku.

Podle vojáků mají bitevní vrtulníky zastaralé technické vybavení. „Systém výzbroje vrtulníků nemá schopnost samostatného vyhledávání cílů. Chybí integrace obrazu z infračervených a televizních senzorů do systému výzbroje,“ podotkla Dvořáková. Dodala, že některá munice pro tento vrtulník se již nevyrábí. Slabá je i ochrana vrtulníků, podle Dvořákové chybí např. ochrana proti laseru a radarem naváděným raketám.

Letecký expert Tomáš Soušek Právu řekl, že ruské vrtulníky jsou robustní, jednoduché na opravu a vydrží horší podmínky, ale v případě Mi-24/35 by podle něj modernizace nestála za to, i když by to bylo možné.

„Když to zvládli u Mi-171, tak by to bylo jistě možné i u těchto vrtulníků, ale vzhledem k tomu, že se do vybavení vrtulníků nikdy neinvestovalo, tak náklady na modernizaci by byly neúměrné tomu, jak dlouho by poté mohly vrtulníky létat,“ poznamenal Soušek.