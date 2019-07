zpe, Novinky

Poslanci se o daňovém balíčku hádali už v úterý, k hlasování se ale dostali až ve středu.

V případě lihu navrhlo ministerstvo financí zvýšení z 57 korun na 64,50 koruny na půllitru 40procentního alkoholu. Spotřební daň z cigaret se má podle návrhu zvýšit z 27 procent na 30 procent u procentní části a z 1,46 koruny na 1,61 koruny na kus u pevné části sazby. Krabička by tak mohla zdražil až o 13 korun.

Sazba daně u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a totalizátorových her by měla vzrůst z 23 na 25 procent, u loterií, bing a živých her z 23 procent na 30 procent.

ODS varuje před zdražením plynu



Vláda kromě toho také navrhuje zrušit osvobození zemního plynu používaného k výrobě tepla v domovních kotelnách od daně. Domovní kotelnou se rozumí decentralizovaný zdroj tepla umístěný v bytovém domě.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura už v úterý varoval, že dojde k zdražení plynu pro domácnosti. „Je pro nás naprosto nepřípustné také zdražení topení plynem pro více než 400 tisíc domácností zrušením osvobození zemního plynu spotřebovaného domovními kotelnami od daně za plyn,” uvedl.

Změnit by se měla také metoda tvorby a daňové uznatelnosti technických rezerv u pojišťoven. Nově by měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví.

Kalousek: Vláda už vyčerpala všechny rezervy



Před tím kritizoval předseda poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Pojišťovny podle něj budou méně odolné proti mimořádným situacím a proti případné krizi.

„Vláda už vyčerpala všechny rezervy ve veřejných rozpočtech, chce sahat na rezervy i soukromého sektoru a tím bude finanční sektor méně odolný a může se stát, že tak jako v řadě jiných zemí bude muset intervenovat daňový poplatník, aby pojišťovny přežily.” prohlásil Kalousek.

Podle pirátského poslance je takové zdanění celého jednoho sektoru na hraně ústavnosti.

Zvýšit se má také poplatek za vklad do katastru nemovitostí se má zdvojnásobit z nynějších 1000 korun na 2000 korun. Důvodem je podle vlády inflace a nárůst administrativy.

Vláda tak počítá s tím, že změny by měly do státní kasy přinést v letech 2020 a 2021 každoročně přes deset miliard korun.