Jan Holý, Právo

„Novela podrobně popisuje, jaké kompetence a povinnosti v době sucha a nedostatku vody mají jednotlivé složky státní správy a samosprávy,“ sdělil v pondělí ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Stát počítá se zřízením komisí, které budou rozhodovat o opatřeních v době sucha, podobně jako u povodní. Ty sestaví plány pro zvládání sucha a budou vybaveny i rozsáhlými pravomocemi. Komise budou podle Tomana moci například v případě potřeby upravit, omezit nebo zakázat nakládání s vodami, omezit užívání vody z vodovodu nebo nařídit na vodním díle mimořádnou ­manipulaci nad rámec schváleného manipulačního řádu či nařídit vlastníkovi vodohospodářského zařízení jeho zpro­voznění.

Půdní vlhkost na vrchní mapě na daném místě a v daném čase (=7.7.2019) a její odchylka od obvyklého stavu (=průměru dnů 7.7. od 1961 do 2010) na spodní mapě ukazuje,že na 1/2 území je sucho skutečně extrémní.Zvláštností současného stavu je obvyklý stav vody v půdě na jižní Moravě pic.twitter.com/2Ztfke9p4B — intersucho.cz (@Intersucho) 8. července 2019

Možnost zřizování komisí u obcí s rozšířenou působností ale v připomínkovém řízení ze zákona vypadla.

„Blahobytné čerpání vody ze strany průmyslu, zemědělství i domácností se musí do budoucna změnit. V legislativě doposud chyběla širší možnost vodoprávních úřadů zasahovat do vodoprávních rozhodnutí při změnách hydrologických poměrů a pružněji tak reagovat na aktuální situaci. To především chceme naším návrhem změnit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Komise zřízeny do tří měsíců



Vyhlašovat se podle novely zákona, kterou připravila ministerstva zemědělství a životního prostředí, mají stavy sucha, následně vážnější stav nedostatku vody a pak krizový stav.

„V plánech bude obsažen nejen popis vodních zdrojů a jejich zastupitelnost, ale i možnosti propojení vodohospodářských soustav. Budou obsahovat i seznam zařízení využitelných při nedostatku vody, mapy vodních zdrojů, vodárenských soustav a návrh postupů a opatření pro zvládání sucha,“ řekl Toman.

Zákon stanoví priority při vyhlášeném stavu nedostatku vody, kdy je nejdůležitější zajistit funkčnost důležité infrastruktury (např. nemocnic, elektráren) a zásobování obyvatel pitnou vodou. Přípravu krajských plánů zajistí jednotlivé kraje, celorepublikový plán vypracují ministerstva zemědělství a životního prostředí.

Členy komise se stanou zaměstnanci ministerstev, krajů, správců povodí, Českého hydrometeorologického ústavu, policie, hasičů a hygieniků. Předsedou krajské komise bude hejtman daného regionu a komise by měly být zřízeny do tří měsíců od nabytí účinnosti zákona. Ústřední komisi pro sucho zřídí vláda.

Zákon rovněž obsahuje novelu zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv, která upravuje podmínky pro poskytnutí a použití hmotných rezerv při vyhlášení stavu nedostatku vody. Obce nebo hasiči si mohou zapůjčit zejména cisterny, technická zařízení k čerpání i zařízení potřebná k dodávce nebo odvádění vody.

Nedostatečné, tvrdí opozice



Novelu vodního zákona považuje za nedostatečnou opozice. Lidovci i TOP 09 v pondělí kritizovali, že novela neomezí stavy sucha, zato přinese nesmyslnou byrokratickou zátěž, která ve výsledku sníží využívání vodních zdrojů.

Problémem novely je podle lidovců zejména navrhovaná kompetence úřadů měnit nebo rušit platná oprávnění k využívání vody občany a právnickými osobami. „V boji o rozdělení práva na vodu při jejím nedostatku tak hrozí korupce a prosazení práva silnějšího,“ říká místopředseda KDU-ČSL a první náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

Tomáš Tesař z TOP 09 si přisadil: „Opatření, která by zajistila nápravu okamžitě, neexistují, ale rychlá změna zákonných podmínek hospodaření se zemědělskou a lesní půdou možná je. Stačí se podívat na doporučení akademické sféry z oblasti ochrany přírody a udržitelného hospodaření v krajině. Bohužel vidíme spíš neuvěřitelnou socialistickou snahu řešit vše dotacemi tu na obnovu lesních cest, výstavbu přehrad nebo na hospodářské ztráty způsobené suchem.“

Vládní koalice, ale také komunisté a lidovci dokonce volají po zakotvení ochrany vody v Ústavě ČR. Toman si k tomu nechal vypracovat právní analýzu. Komunistický návrh na ústavní ochranu vody a nerostného bohatství však v pondělí vláda odmítla.