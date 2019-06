Karolina Brodníčková, Právo

Podle informací Práva pochybnosti nejsou o postoji šéfa diplomacie Tomáše Petříčka ani ministryně práce Jany Maláčové. Nejistota panuje zejména nad šéfem kultury Antonínem Staňkem a právě Tomanem.

„Ubezpečuji vás, že k ministerskému křeslu jsem se nepři­lepil. Při řešení případné demise budu postupovat jako postupuji vždy – selským rozumem, na žádné co by kdyby nehraju, budu to řešit, až to nastane,“ napsal Toman Právu na otázku, zda podá demisi, když jej k tomu předseda strany Jan Hamáček vyzve.

Má prý jiné starosti



„Chápu, že mediálně je téma demisí členů vlády za ČSSD zajímavé, nechávám je však kolegům profesionálním politikům. Jako odborník z praxe řeším teď rozpočet resortu, peníze na sucho, na kůrovce, ústavní ochranu vody a další praktické problémy, které trápí lidi,“ doplnil.

Toman má blízko k prezidentu Zemanovi, byl ministrem zemědělství v úřednické Rusnokově vládě v letech 2013 až 2014. Se Zemanem má i společného poradce – exhejtmana Michala Haška, který ve čtvrtek vyzval ČSSD k setrvání ve vládě.

Podle koaliční smlouvy vláda padá, pokud všech pět ministrů ČSSD podá demisi. Zeman přitom ve čtvrtek prohlásil, že pokud by z vlády odešli ministři ČSSD, jejich křesla mohou být obsazena někým jiným.

„Ve Sněmovně by se vytvořila nová většina, která by vládu podpořila a pro ČSSD by účast ve vládě definitivně skončila,“ uvedl prezident.