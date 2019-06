Renáta Bohuslavová, Novinky

„Krokům sociální demokracie nerozumím, jejich míra sebezničení je zjevně bez limitu. Zoufalá strana dělá zoufalé kroky,” reagoval na současný vývoj ve vládě předseda lidovců Marek Výborný.

Podle lídra Starostů Víta Rakušana je ČSSD ve vleku Babiše a Zemana. „ČSSD se stala rukojmím. Obě ruce má svázané. Jednu jí svázal Babiš, druhou jí svázal Zeman. Je legrační vyhrožovat tím, že odejde z vlády, když měla možnost a ona jí nevyužila. To, že se to děje dva dny po hlasování o nedůvěře vládě, značí, že neví kudy kam,” řekl Novinkám Rakušan s tím, že ho to u strany s historií ČSSD mrzí.

Prezident by podle opozičních lídrů měl dodržovat Ústavu a demisi ministra kultury Antonína Staňka, kterou podal ke konci května, přijmout.

Bartoš: Zeman dělá z Ústavy trhací kalendář



„Pan prezident by se měl jednoznačně jako nejvyšší státní činitel držet pravomocí, které mu Ústava ČR ukládá. Bohužel jsme u něho dlouhodobě svědky nerespektování a v tomto případě dokonce porušování ústavních pravomocí. Z Ústavy si dělá trhací kalendář,” uvedl Novinkám lídr Pirátů Ivan Bartoš.

Ze strany prezidenta podle předsedy ODS Petra Fialy dochází dokonce k hrubému porušení Ústavy. „Premiér Babiš prezidenta kryje tím, že odmítá podat kompetenční žalobu, ČSSD je bezradná a nečinná. Jejich postup nelze ani komentovat, myslím, že mu nerozumí ani sami sociální demokraté,” dodal Fiala.

Pokud Babiš kompetenční žalobu nepodá, což již avizoval, stává se tím podle opozice spoluzodpovědným za ústavní krizi.

Pospíšil: Chování ČSSD je zbabělé



Za součanou situaci si podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila mohou sociální demokraté sami. Možnost z vlády odejít podle něj dostali ve středu během hlasování o nedůvěře vládě, ale nevyužili ji.

„Za svoji slabou pozici si sociální demokraté mohou sami, když při čtvrtečním hlasování o nedůvěře vládě opět podpořili vládu Andreje Babiše. Upřednostnili svůj osobní mocenský zájem na křeslech ve vládě nad zájmem ČR. Nepředpokládám tedy, že se ministři za sociální demokracii nyní odhodlají k odchodu z vlády. Jejich chování bylo hanebné a zbabělé,” uvedl Pospíšil.

Vládní krize se rozpoutala poté, co ministr Staněk podal demisi. ČSSD navrhla nového kandidáta Michala Šmardu, ale Miloš Zeman odmítl Staňka odvolat. Podle ČSSD musí teď situaci řešit Andrej Babiš, který se s Hamáčkem během pátku sejde. Na 12. července je naplánovaná i další schůzka prezidenta s předsedou Hamáčkem.

Pokud k odvolání nedojde, je to podle ČSSD porušení koaliční smlouvy a ministři za ČSSD jsou připravení podat demisi a z vlády odejít. Zda se tak ale skutečně stane a kdy, není jisté, protože ani jednotliví členové strany nemají na věc stejný názor. Jeden z požadavků ČSSD, aby situaci vyřešil do 30. června, označil Zeman za ultimátum a drzost.