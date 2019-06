kab, Právo

Informace Právo získalo z několika důvěryhodných zdrojů blízkých vedení ČSSD. Nálada uvnitř soc. dem. je napjatá. Místopředseda ČSSD Tomáš Petříček serveru iDnes.cz připomněl, že už páteční předsednictvo ČSSD dalo na stůl jasné podmínky.

„Už jsme na předsednictvu řekli podmínky pro podporu vlády. Jednou z nich je změna ve vládě a jmenování pana Šmardy s tím, že jasno má být do konce června. Součástí toho je, že by naši ministři opustili vládu, když se to nestane,“ citoval iDnes.cz Petříčka.

Podle informací Práva se však situace pravděpodobně ještě ve čtvrtek neuzavře. Hamáček má údajně dohodnutou schůzku se Zemanem a Staňkem ještě na polovinu července. Grémium i schůzku se Zemanem potvrdila mluvčí ČSSD Barbora Kalátová.

Kompetenční žaloba



Grémium se však bude zřejmě zabývat otázkou, zda nepožádat premiéra Andreje Babiše (ANO) aby kvůli nečinnosti podal na Zemana kompetenční žalobu. Ve středu o jejím podání hovořil s novináři místopředseda Ondřej Veselý jako o hotové věci, Hamáček však jeho slova mírnil s tím, že nejdříve chce se Zemanem jednat.

Náladu uvnitř strany razantně zhoršila úterní schůzka Šmardy se Zemanem, na níž prezident nominantovi ČSSD naznačil, že jej ministrem jmenovat nechce.

Předsednictvo ČSSD se předtím v pátek usneslo, že pokud nebude o výměně ministra jasno do konce června, svolá své mimořádné jednání. Na něm by znovu mohlo hlasovat i o odchodu z vlády. V pátek pro to hlasovalo 10 členů předsednictva z přítomných 41, dalších deset se zdrželo.