Pozdní hodinu nad ránem hojně glosovali politici v sále a stíhali to i na sociálních sítích.

„Teď mě to zmohlo a chvíli jsem náhodou spal. Nechtějte vědět, o čem jsem snil,“ napsal na Twitteru kolem půl třetí předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek v narážce na název propagační knihy Andreje Babiše O čem sním, když náhodou spím.

— Miroslav Kalousek (@kalousekm) June 27, 2019

Schůze, kterou vyvolala pětice opozičních stran kvůli střetu zájmů premiéra Babiše, začala ve středu v 10:30 a skončila ve čtvrtek před půl pátou ráno, poslanci měli hodinovou pauzu na oběd.

Úvod ovládli ministři, kteří při dlouhých vystoupeních mluvili o práci svých resortů, a také poslanci s přednostními právy.

Ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík ukazuje mapu s informacemi o dopravních stavbách v Česku, na schůzi Poslanecké sněmovny svolané z podnětu pětice opozičních stran k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD.

Až po šesti hodinách se pak ke slovu dostali i řadoví poslanci. Bylo tak nasnadě, že jednání bude dlouhé.

Babiš: Prožíváme nejšťastnější období

Opozice se soustředila na Babišův střet zájmu, jeho evidenci u StB, trestní stíhání i na kritiku politiky vlády, a nezřídka také apelovala na ČSSD, aby přehodnotila svůj postoj k účasti v kabinetu a spolupráci s Babišem. Členové kabinetu výpady odráželi s tím, že kritika je zbytečná, že jde o destabilizaci země a že se republice daří dobře.

Poslankyně hnutí ANO Monika Oborná (vlevo), Taťána Malá (vzadu vpravo) a Barbora Kořanová (vpředu) na schůzi Sněmovny svolané k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD

„My skutečně prožíváme nejšťastnější období za posledních sto let, aspoň, co se týká výkonnosti ekonomiky a bezpečnosti. Já pořád slyším, že rozděluji společnost, ale já ji nechci rozdělovat. Já nemám takový pocit, že bych ji rozděloval," uvedl premiér Babiš.

V průběhu došlo i na některé vysloveně osobní výpady, třeba když se ministryně financí Alena Schillerová (ANO) obula do pirátského poslance Mikuláše Ferjenčíka kvůli jeho věku nebo když poslankyně ODS Jana Černochová označila ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD) po jejím vystoupení za „arogantní a hloupou“.

Poslankyně ODS Jana Černochová na schůzi Poslanecké sněmovny

Sněmovna si už dopoledne odhlasovala, že bude moci jednat i po 21. hodině, večer pak připomněl předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) výklad, že jednací den začíná v 9 hodin a může skončit až v 08:59 následujícího dne, což nikdo nerozporoval.

Jak opozice, tak koalice dávaly najevo, že jsou připravené na dlouhé jednání. „Vláda z mého pohledu tady obstruuje. Zvolila taktiku, že nás unaví, tak mám pro vás špatnou zprávu: Nás neunavíte, nás neotrávíte, nás nepřesvědčíte,“ uvedl nad ránem při jednom ze svých vystoupení u řečnického pultu Zbyněk Stanjura z ODS.

„Jsme ready,“ tweetoval zhruba ve stejnou dobu poslanec ANO Martin Kolovratník, který dodal, že mu prý nejmenovaný kolega z takzvaného Demokratického bloku (ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN) říkal, že to nečekali a že to neměl zapotřebí. „OK, kolegové - bylo to vaše přání a máte na něj přece demokratické právo,“ dodal Kolovratník.

— Martin Kolovratnik (@kolovratnikm) June 27, 2019

Vláda nakonec hlasování ustála, 85 poslanců bylo pro návrh na vyslovení nedůvěry, 85 proti, 12 se zdrželo a 18 zákonodárců bylo omluveno.

Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš

„Opozice má 92 hlasů a ani je nevyužila, 85 hlasů proti vládě není příliš dobrý výsledek," uvedl předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš zdůraznil, že jednání bylo velmi dlouhé. „Na obhajobu své práce i premiéra vystoupila řada ministrů, dozvěděli jsme se i poměrně šokující věci od některých ministrů," uvedl. Piráti podle něj vytrvají v opoziční práci a konfrontaci, vadí jim neustálé odsouvání řešení Babišových problémů.

„Dnes to byla ČSSD a její poslanci, kteří rozhodli, že si přejí ve funkci předsedy vlády osobu trestně stíhanou, člověka s neakceptovatelným střetem zájmů, rizikového podnikatele, jehož transakce ohrožují peněženky českých daňových poplatníků,“ okomentoval výsledek předseda ODS Petr Fiala.

— Petr Fiala (@P_Fiala) June 27, 2019

Šéf Starostů a nezávislých Vít Rakušan řekl, že vláda by neměla mít pocit, že vyhrála. „Rozhodně to nebylo vítězství pro občany ČR. Premiér se rozhodl, že jeho vlastní zájmy jsou pro něj přednější než zájmy občanů," konstatoval.

„Tato vláda má od počátku zakódován ve svém fungování neúspěch, v čele je trestně stíhaný premiér a opírá se o hlasy komunistů a extremistů,” řekl k výsledku předseda lidovců Marek Výborný.

„Svítá. Je pět hodin ráno a po dvaceti hodinách v práci se jedu domů vysprchovat a převléct, abych zvládl další pracovní den. Nestěžuji si, je to moje povolání. Jenom srdečně zdravím všechny, kteří nám závidí ty ‚obrovské bezpracné příjmy‘”, doplnil na Twitteru Kalousek.