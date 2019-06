Naďa Adamičková, Marie Königová, Právo

Zatímco při minulém hlasování o nedůvěře v listopadu loňského roku kvůli střetu zájmů Andreje Babiše ministři s výjimkou premiéra a šéfa resortu vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) mlčeli a u mikrofonu se střídali především opoziční poslanci, tentokrát se členové vlády rozhodli aktivně čelit kritice a prodat výsledky své práce.

Shodou náhod se totiž vláda na svém úterním jednání začala zabývat plněním programového prohlášení. „Řekneme, co jsme za rok ve vládě udělali, nejde o žádnou obranu,“ přiblížil Právu možnou podobu sněmovní debaty Babiš.

Podle něj ministři z 657 úkolů pro celé volební období splnili 138 a dalších 49 je rozpracováno. „Byl to výkop, plnění úkolů budeme hodnotit každé pololetí,“ dodal ministerský předseda.

Debata formou zipu až do noci



Už minulý pátek se přitom grémium Sněmovny, v němž jsou zastoupeny všechny frakce, dohodlo na pravidlech středeční schůze. Podle dohody bude výkop debaty patřit šéfovi ODS a místopředsedovi Sněmovny Petru Fialovi, po němž vystoupí Andrej Babiš.

„Dohodli jsme se, že budeme postupovat formou tzv. zipu, tedy střídání opozičních a koaličních politiků,“ řekl Právu předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO).

Podle něj přišlo devět přihlášek ministrů do diskuse, a pokud by se postupovalo striktně podle zákona o jednacím řádu, začátek schůze by ovládli vedle Fialy výhradně členové vlády. „Proto dohoda na střídání,“ dodal Vondráček.

To Právu potvrdili předsedové klubu STAN Jan Farský a KSČM Pavel Kováčik. Poslanci připouštějí, že jednání se může protáhnout do nočních hodin, a to kvůli odhodlání opozice spočítat premiérovi všechny hříchy.

„Ačkoli nám ústřední výkonný výbor doporučil vládu podržet, nehodláme se do debaty nějak výrazně zapojovat, nebyli jsme iniciátoři svolání schůze k vyslovení nedůvěry,“ popsal postoj svých kolegů Kováčik.