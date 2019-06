Barbora Zpěváčková, Novinky

Jednání skončilo. Děkujeme za pozornost.

4:20 - Pro nedůvěru hlasovalo 85 poslanců, stejný počet hlasoval proti návrhu. 12 poslanců se zdrželo, 18 nebylo přítomno. Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba 101 poslanců.

4:10 - Vládu podpořili poslanci ANO, ČSSD, komunisté se zdrželi. Pro vyslovení nedůvěry hlasovali poslanci ODS, Piráti, SPD, KDU-ČSL, STAN a TOP 09.

4:01 - Sociální demokraté hlasují proti návrhu, jak přislíbili. Dopoledne ještě váhali.

3:56 - Komunisté se při hlasování zdrží.

3:54 - Naopak pro návrh se vyslovil šéf Pirátů Bartoš nebo předseda poslanců KDU-ČSL Bartošek.

3:53 - Proti návrhu se už vyslovil premiér Babiš.

3:51 - Diskuze je po 17 hodinách u konce. Poslanci se budou vyslovovat pro nebo proti návrhu na vyslovení nedůvěry vládě.

3:43 - S projevem ještě vystoupil šéf poslanců ODS Stanjura. Ptal se jedntolivě každého poslance ČSSD, jestli chce opravdu dát důvěru Andreji Babišovi.

3:26 - Jako poslední přihlášená v diskuzi vystoupila poslankyně ODS Miroslava Němcová. Vláda podle ní nedodržuje Ústavu. „Neumím si vážnější důvod, proč by měla být odvolána,” konstatovala.

3:00 - Jurečka citoval z knihy bývalého náměstka ministra financí Ondřeje Závodského, kde zazněly vulgarismy, jaké prý používá Andrej Babiš. Vůči používání vulgarit v sále Sněmovny se vymezil předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO), který žádal Jurečku, aby citoval bez hrubých slov. Miroslav Kalousek (TOP 09) následně odsoudil zveřejnění soukromě vyslechnutých výroků ze strany Závodského, bývalý úředník by si něco takového podle něj neměl dovolit.

2:58 - Proti premiérovi zostra vystoupil poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka. Zkritizoval Babiše, že nemyslí na budoucnost, ač na předvolebních billboardech hnutí ANO použivalo heslo: „Aby se za nás naše děti nestyděly.”

Teď mě to zmohlo a chvíli jsem náhodou spal. Nechtějte vědět, o čem jsem snil... — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 27. června 2019

2:29 - Vláda musí řešit systém, to se nedaří, říká místopředseda ODS Martin Kupka. Na slovo čekají další přihlášení poslanci.

1:40 - Schillerová na plénu hájila rozpočet a finanční politiku vlády. Její straničtí kolegové včetně premiéra Babiše ji napomínali, aby svůj projev zkrátila.

1:25 - Skopeček řekl, že jediná viditelná věc, kterou se podařilo ministerstvu financí za posledních šest let protlačit Sněmovnou, bylo EET. To ale podle Skopečka nebylo pozitivní.

1:10 - Poslanec ODS Skopeček zkritizoval vládu za bobtnání státu. Podle něj od roku 2014 vzrostl počet státních úředníků o 45 tisíc.

0:50 - Poslanec ODS Pavel Žáček kritizuje vládu za nečinnost v oblasti kybernetické bezpečnosti.

0:33 - Vláda podle poslance ODS Vojtěcha Munzara vytváří přebyrokratizovaný stát a jen se veze na vlně ekonomického růstu.

0:25 - Proti své někdejší kolegyni z ODS Černochové vystoupil Václav Klaus ml. „Nebyl bych si tak jistý v porovnávání chytrostí,” uvedl.

0:21 - Šéf ČSSD Hamáček vyzval k tomu, aby debata nebyla v osobní rovině a vrátila se k věcnosti.

0:19 - Do sociální demokracie se opřel šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura. „Jaké jsou vaše red lines? Jaké to je pracovat pro trestně stíhaného premiéra? Jaké to je, nechat se ponižovat, že nejste schopni vyměnit za šest týdnů ministra? Budete pracovat i pro obžalovaného premiéra? Na to chceme slyšet odpověď, vy sloužíte Andreji Babišovi, my ne,” konstatoval Stanjura.

0:16 - „To chování, které jste předvedla, vede sociální demokracii do ztracena,“ řekl Maláčové šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. Připomněl, že jednání mělo být o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, ale místo toho všichni kritizují ČSSD a premiér ani není v sále. „Všechno, co se vám povedlo, prodal Andrej Babiš,“ dodal Bartošek.

0:11 - Maláčové se zastal poslanec ANO Aleš Juchelka. „To je malinko přes čáru, měla byste se paní ministryni omluvit,“ vyzval Juchelka. Vadí mu, že Černochová o Maláčové řekla, že je hloupá.

0:09 - „Než jste vstoupila do Sněmovny, byl tu poměrně klid,“ vmetl Maláčové poslanec ODS Bauer. Vystoupení Maláčové označil za drzé a arogantní.

0:02 - Maláčovou zkritizoval další z poslanců ODS Skopeček. „Neznáte jiné slovo než dávka, přezdívka v podobě dávkomatu na vás poměrně sedí,” řekl směrem k Maláčové Skopeček.

Poslankyně ODS Jana Černochová na schůzi Poslanecké sněmovny

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

23:58 - Ministryně Maláčová pobouřila poslankyni ODS Černochovou. „Paní ministryně je vrcholem arogance, jakou jsem v této Sněmovně zažila. Není jen arogantní, ale je i hloupá,” prohlásila Černochová. Maláčové vytkla, že kulaté stoly pořádá v době, kdy zasedá Sněmovna.

23:49 - Vystoupení ministryně Maláčové vyvolalo 13 faktických poznámek. Opoziční poslance pobouřila kritika Maláčové, že poslanci nechodí na kulaté stoly k sociální problematice, které se pořádají.

23:38 - Debata se točí kolem důchodové reformy. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) znovu vyzvala všechny strany ve Sněmovně, aby důchodovou reformu vytvořily společně.

Jana Maláčová při jednání Poslanecké sněmovny

FOTO: Novinky

„Takovou důchodovou reformu, jako předvedla pravice, tu nepotřebujeme. Takovou důchodovou reformu, o kterou nemá nikdo zájem. Shodneme se na tom, že důchodová reforma přesahuje mandát průměrného poslance, je to věc na desetiletí,” prohlásila Maláčová.

23:30 - Jednání stále není u konce. Do diskuze se stále hlásí devět poslanců. I některé zákonodárce už jednání unavuje.

Měl jsem nachystán věcný a myslím, že i zajímavý projev, po projevech mnoha svých kolegů, kteří mluví desítky minut asi nebudu vůbec vystupovat, teď už se to posunulo někam, kde se tomu musí A. Babiš v duchu smát. — Marian Jurečka (@MJureka) 26. června 2019

23:15 - „My se s tím snažíme něco udělat,” oponovala Schillerová Skopečkovi. Podle ní by bylo lepší, aby se dohodly všechny strany společně, jak důchodovou reformu vyřešit.

23:10 - ANO a ČSSD čelí kritice od poslance ODS Skopečka, že resorty financí a práce a sociálních věcí mají tyto dvě strany v gesci už šest let a nepodařila se jim žádná důchodová reforma.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na schůzi Poslanecké sněmovny

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

22:59 - Poslanec ODS Jan Bauer řekl, že nemůže dát důvěru vládě Andreje Babiše kvůli tomu, jakým způsobem drží svoji politickou moc. „Využívá situaci důchodců ve svůj prospěch, kupuje si je zvýšením důchodů. Kupujete si voliče,” vyčítal Bauer.

22:50 - Diskuze se vrátila zpět k předběžným auditům Evropské komise o střetu zájmů českého premiéra. Šéf poslanců ANO Faltýnek hájil Babiše s tím, že vyhověl zákonu o střetu zájmů, takzvanému lex Babiš.

22:31 - Vrecionová vyčetla vládě, že „odsála peníze z Lesů ČR, které místo aby použila na boj s kůrovcem, použila a vývoj inovativního toastového chleba.” Vrecionová tak narážela na dotace pro pekárnu Penam, která spadá do holdingu Agrofert ze svěřenského fondu premiéra. [celá zpráva]

22:30 - Poslankyně ODS Veronika Vrecionová odmítla výrok ministryně Schillerové, že diskuze je jen mlácení prázdné slámy. „Trpělivě jsme poslouchali projevy ministrů. Není to naše chyba, že jsme se dostali ke slovy až nyní,“ konstatovala Vrecionová. Řadoví poslanci mohli své projevy přednést až po šesti hodinách jednání, před tím vystupovali ministři a poslanci s přednostními právy.

22:13 - Vláda podle Richterové nenavrhla systémové řešení, jak navyšovat rodičovský příspěvek. Ten by se měl podle Richterové valorizovat automaticky podobně jako důchody.

21:58 - Průběh diskuze zkritizovala pirátská poslankyně Olga Richterová. „Není to o tom, kdo to komu nandá, má to být argumentační souboj, ne rétorický,” míní.

21:30 - Poslanci se shodli, že o nedůvěře vládě mohou hlasovat i po půlnoci a jednání může pokračovat až do rána.

20:59 - Ferjenčíka se zastal i jeho partajní šéf Ivan Bartoš. Zdůraznil, že Ferjenčík byl zvolen ve volbách a není úředníkem, který „se díky loajálnosti dostal na post ministra.” Narážel tak na kariéru Schillerové, která dříve pracovala jako náměstkyně na ministerstvu financí, kde si ji oblíbil Andrej Babiš.

20:55 - Do Schillerové se obul poslanec ODS Jan Skopeček i šéf lidovců Marek Výborný. Nelíbilo se jim, že Schillerová se obula do Ferjenčíka kvůli jeho věku. „Přijde mi nepřijatelné používat argument věku, prosím omluvte se, abych si vás mohl dál vážit,” vzkázal Schillerové Skopeček. „Nejste v pozici kantorky, která tady školí nějakého žáčka,” podotkl Výborný.

20:47 - Na Ferjenčíkovo vystoupení zareagovala Schillerová. „Vy máte takovou kouzelnou vlastnost, že si něco vytáhnete. Ale je potřeba se na to dívat v kontextu. Ale jste mladý, tak doufám, že se to třeba za tři, čtyři volební období zlepší,“ kontrovala šéfka státní kasy. „Místo tohoto mlácení prázdné slámy pojďme dělat něco pro lidi,” dodala Schillerová.

20:37 - Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík zkritizoval vládu za hospodaření státu. Podle Ferjenčíka roste zdanění práce a stagnuje výběr daně z příjmu právnických osob.

Ferjenčík také upozornil na to, že Babiš sice říká, že přidává důchodcům příští rok 900 korun, ale vláda přidala seniorům pouze 180 korun. Zbylých 720 korun šlo ze zákonné valorizace.

20:27 - V diskuzi vystoupil poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL). „Premiér Andrej Babiš neodstoupí, dnes jeho vláda nepadne. Je potřeba Andreje Babiše a ANO porazit ve volbách,” řekl.

20:22 - Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura reagoval na vystoupení ministra kultury Staňka. Vzkázal mu, že by svoji práci neměl obhajovat před opozicí, ale před vlastní ČSSD a premiérem, které navrhl Staňkovo odvolání.

20:20 - Slovo si vzal Václav Klaus ml. „Jaký mají smysl ta 40minutová vystoupení? Vždyť tady máte pana předsedu politologa, ten to řekne za vás,“ obul se do své předchozí partaje ODS a jejího předsedy Petra Fialy, který je byl jako první v ČR jmenován profesorem politologie.

20:13 - Prezident Zeman měl podle Staňka právo jeho rezignaci odmítnout.

20:07 - Staněk v projevu obhajuje svoje kroky na ministerstvu. „Ano, udělal jsem nějaké chyby. Ale kdo z vás jest bez chyby?“ ptal se řečnicky Staněk. Obhajoval, že vyhodil Fajta z Národní galerie.

19:49 - Kroky v oblasti kultury hájí šéf resortu Antonín Staněk (ČSSD). Hájí odvolání šéfa Národní galerie Jiřího Fajta.

19:20 - Diskuze ještě není u konce, promluvit na plénu chce ještě 19 poslanců. Nyní hovoří poslanec ODS Martin Baxa, který kritizuje resort kultury.

18:48 - Z obrany se změnilo téma na zdravotnictví. Resort Adama Vojtěcha (za ANO) zkritizoval poslanec a lékař Bohuslav Svoboda (ODS).

18:35 - Babišovo vystoupení popudilo Černochovou. „Co jsme udělali? Vstoupili jsme do NATO, vstoupili jsme do EU. Je to pro vás málo, pane Babiši?” opáčila premiérovi Černochová.

Poslankyně ODS Jana Černochová na schůzi Poslanecké sněmovny

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

18:30 - Na vystoupení Černochové reagoval Babiš. „Co jste dělali prvních deset let od revoluce, ODS? Co váš nový europoslanec Vondra? Co ty Vrbětice? Prosím vás, můžu vám dlouho mluvit, co máte za sebou. Vím, že nemáte ráda Stropnického, ale tam nebyla jediná korupční aféra. Kolik lidí bylo u soudu kvůli nákupu obranné techniky,” rozčílil se Babiš.

18:20 - Černochová zkritizovala vládu za politiku, kterou dělá na resortu obrany. „Ve vaši vládu jsem nikdy důvěru neměla,” uvedla Černochová.

17:51 - Poslankyni ODS Janě Černochové se nelíbí, že v sále není premiér Andrej Babiš. Navrhla přerušit schůzi do jeho přítomnosti. Babiš ještě před hlasováním

17:45 - První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že demonstranti nechtějí mnoho, především žádají slušnost a čest. Výroky premiéra o tom, že nikdy neodstoupí, jsou podle ní pohrdáním ústavních principů a lidmi. „Jste symbolem arogance moci,” prohlásila poslankyně.

17:09 - Vláda tak chce zřejmě opozici schůzi pěkně „osladit”. Každý z ministrů ANO si připravil vystoupení na několik desítek minut, ne-li na hodinu.

16:50 - Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) hovoří o tom, jak vláda bojuje se suchem.

16:23 - Během pěti hodin schůze na plénu zatím vystoupili jen členové vlády a poslanci s přednostním právem, což jsou šéfové parlamentních stran a klubů. Řadoví poslanci se ke slovu zatím vůbec nedostali.

16:15 - Kroky vlády nyní hájí ministr zdravotnictv Adam Vojtěch (za ANO).

15:55 - S projevem vystoupila i ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), kterou kritizují protestující na demonstracích. „Nic na mě nemají,” prohlásila Benešová. „Ti, kteří mě dneska nálepkují, mají sami problémy,” dodala.

Premiér Andrej Babiš na schůzi Poslanecké sněmovny svolané z podnětu pětice opozičních stran k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD.

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

15:41 - Vládu nyní hájí ministr školství Robert Plaga (za ANO).

15:36 - Debata bude zřejmě ještě dlouhá. Do diskuze se hlásí 24 poslanců. „Doufám, že budeme hlasovat do půlnoci,” uvedl šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek.

15:03 - Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) na grafech prezentuje, že vláda staví nové silnice a dálnice. „V pondělí jsme na jihočeské dálnici D3 otevřeli dalších 8 kilometrů. Dalších 37 kilometrů je ve výstavbě,” konstatoval Kremlík.

15:02 - Hnutí ANO si podle Rakušana uzpůsobuje svůj etický kodex podle toho, jak se to hodí Babišovi.

14:56 - Rakušan Babišovi vyčetl, že nevnímá jednu věc. „Jsou tady i lidé, kteří mají potřebu seberealizace a potřebu mluvit do veřejného života. Těmi lidmi pohrdáte a odmítáte jednání s nimi. Nejste premiérem všech občanů České republiky,” vmetl Babišovi. „Jste negativním příkladem pro celou společnost,” dodal Rakušan.

14:48 - Slovo si vzal šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Zdůraznil, že premiéři a ministři v minulosti odstupovali například kvůli tomu, že používali špatné vysokoškolské tituly, ale Babiš se svými kauzami v čele vlády stále zůstává.

14:30 - Jednání dolní komory pokračuje. Štafetu v hájení vlády převzala ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová.

Ministryně pro místní rozvoj za ANO Klára Dostálová na schůzi Poslanecké sněmovny

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

13:30 - Schůze Sněmovny je na hodinu přerušena.

13:20 - S projevem vystoupil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. ČSSD připomněl pád Topolánkovy vlády v roce 2009.

„Znovu se obracím na kolegy ze soc. dem.: opravdu budete tak nekonzistentní, že ten malý šrám před deseti lety vám stál za shození vlády a argumentovali jste demokratickým právním státem, a ta současná bezprecedentní mezinárodní ostuda, ve které se dosud neocitl žádný předseda vlády zemí EU, vám za to nestojí a máte pocit, že je to správné? Co se to s vámi stalo?” burcoval Kalousek.

Jan Chvojka (ČSSD) a Jaroslav Faltýnek (ANO) ve Sněmovně

FOTO: Milan Malíček, Právo

13:10 - Sociální demokraté oznámili, že vládu podpoří.

13:00 - Šéf KDU-ČSL Výborný řekl, že vládu charakterizuje zoufalost. Uvedl také, že Andreje Babšie obtěžuje demokracie.

12:40 - Zatímco ministři za ANO hájí na plénu vládu, poslanci ČSSD se mimořádně sešli na jednání klubu. Podle informací Novinek řeší, jestli nakonec nepoloží vládu. Důvodem je, že prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Michala Šmardu (ČSSD) ministrem kultury.

12:31 - Vládu nyní hájí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

12:07 - Šéf Pirátů Bartoš prohlásil, že k „agrofertizaci” České republiky dochází postupně už několik let.

Poslankyně hnutí ANO Monika Oborná (vlevo), Taťána Malá (vzadu vpravo) a Barbora Kořanová (vpředu) na schůzi Sněmovny svolané k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

11:46 - Schillerová jednání označila za přehlídku konfrontačního stylu, který podle ní není ničím jiným než volebním bojem uprostřed volebního období. „Věnovat tomu celý den je podle mého názoru plýtváním,” míní Schillerová.

11:44 - Babiš po 40 minutách ukončil svůj projev. U pultíku ho vystřídala šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO).

11:34 - „Zásadně odmítám, že bych udělal něco špatně,” zdůraznil Babiš.

11:31 Poslanci ČSSD se sešli na mimořádném jednání klubu. Chtějí se poradit, jak se zachovají při hlasování o nedůvěře kvůli dění okolo jmenování nového ministra kultury, uvedla Česká televize.

11:18 - „Já zásadně odmítám zneužívání dotací,” uvedl premiér. Na udělování dotací prý nemá vliv. Babiš také zdůraznil, že auditní zprávy Evropské komise byly doručeny velmi podivným způsobem.

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová na schůzi Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD

FOTO: Vít Šimánek, ČTK

11:10 - „Kdyby padla vláda, tak paralyzujete naší zemi. Nevím, kdo mi co může vyčítat,” řekl Babiš. Chválil se za to, že vybudoval kontakty se zahraničními politiky.

11:06 - Babiš řekl, že pokusy opozice vyslovit nedůvěru vládě pokládá za legitimní nástroj politického boje, ale nerozumí jim. „Když podám demisi, podá demisi celá vláda. Co bude potom? Budou předčasné volby? Beru to jako pokus o destabilizaci naší země,” prohlásil premiér.

11:04 - K řečnickému pultíku přistoupil premiér Andrej Babiš (ANO).

10:50 - Fiala řekl, že si není jistý, jestli předseda vlády chápe, v čem je problém. „Nechápe, v čem spočívá ústavní slib člena vlády. Nechápe, co smí dělat předseda vlády a co dělat nesmí. V tom případě nemáme záruku vůbec v ničem,” uvedl.

10:45 - „Sklenice přetekla, lidé řekli, že toho mají dost. Nechápu, jak toto mohou někteří poslanci ignorovat,” prohlásil Fiala. Středeční schůzi podle lídra ODS vyvolala neochota hledat politické řešení.

Předseda ODS Petr Fiala ve Sněmovně

FOTO: Milan Malíček, Právo

10:41 - Komunisté, kteří umožnili vznik kabinetu, nebudou hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě. Na tiskové konferenci to zopakoval předseda KSČM Vojtěch Filip.

10:39 - Slovo si vzal šéf ODS Petr Fiala. „Využijme tuto situaci pro to, abychom se rozhodli, jestli je správné nedělat nic,“ burcoval. Většina občanů si podle něj uvědomuje, že vláda má problém, a podle Fialy by si to měla uvědomit i většina Sněmovny.

10:36 - Poslanci si nejprve odsouhlasili, že budou moci hlasovat o nedůvěře vládě i po jedenadvacáté hodině večer.

10:30 - Předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) zahájil schůzi.

10:09 - Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek si rýpl do sociálních demokratů. Připomněl pád vlády z roku 2009. ČSSD podle Kalouska tehdy vyvolala hlasování o nedůvěře vládě kvůli malichernějším věcem. Podivil se, že soc. dem. nyní nevadí problémy premiéra Babiše. „Stojíme tváří v tvář neskutečnému střetu zájmů, který dělá ostudu České republice,” zdůraznil Kalousek.

9:35 - Rakušan vyzval současné opoziční strany k vytvoření volebního bloku, který by mohl porazit hnutí ANO.

„Demokraté by se před volbami měli spojit při tom, že po volbách budou nadále existovat samostatné politické strany a kluby. Nicméně je třeba ukázat, že možnost porazit Andreje Babiše v parlamentních volbách existuje,” dodal Rakušan.

Místopředsedkyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová a předseda Vít Rakušan před schůzí Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

9:31 - „Vláda je špuntem České republiky a brzdí její vývoj,” přidal se předseda poslanců STAN Jan Farský.

9:23 - Hnutí STAN zkritizovalo vládu za kroky, které činí. „Není to vláda odborníků, je to vláda nemehel. Místo toho, abychom se zabývali reálnými tématy, které tíží tuto zemi, tak se zabýváme problémy premiéra,” prohlásil předseda hnutí Vít Rakušan.

9:00 - Piráti budou hlasovat pro nedůvěru vládě zejména kvůli tomu, že premiér je trestně stíhaný a je ve střetu zájmů. Vadí jim také politika vlády, která je podle nich špatná.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš (vlevo) a poslanec Mikuláš Ferjenčík vystoupili před schůzí Sněmovny k hlasování o nedůvěře vládě.

FOTO: Ondřej Deml, ČTK

„Jsme svědky výroků premiéra, že Česko vzkvétá. Piráti i lidé v ulicích jsou jiného názoru. Nemáme se dobře díky vládě Andreje Babiše, je to díky tomu, že občané pracují od nevidím do nevidím. Pane premiére, díky vám není líp,” vzkázal Bartoš.

8:43 - Šéf KDU-ČSL Marek Výborný řekl, že lidovečtí poslanci nejsou proti tomu, že hnutí ANO nesmí vládnout. „Jsme zde proto, abychom hlasovali o tom, jestli má v této zemi vládnout právo. Jsme přesvědčeni o tom, že naše demokracie nesmí zdegenerovat,” řekl Výborný.

8:40 - Jako první na tiskové konferenci vystoupili lidovci.

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolala pětice opozičních stran. ODS, Pirátům, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN vadí především možný střet zájmů premiéra Babiše.

Rozložení sil ve Sněmovně Vláda: ANO

78 poslanců

ČSSD

15 poslanců

KSČM (ve vládě nesedí, ale toleruje ji)

15 poslanců

Opozice: ODS

23 poslanců

Piráti

22 poslanců SPD

19 poslanců KDU-ČSL

10 poslanců

TOP 09

7 poslanců

STAN 6 poslanců

nezařazení 5 poslanců



Pro nedůvěru bude hlasovat i SPD. Předseda SPD Tomio Okamura se už ale nechal slyšet, že mu ve vládě nevadí Babiš, ale sociální demokracie.

Aby byla vládě vyslovena nedůvěra, je pro to potřeba 101 hlasů. Ty ale opozice nemá ani s hlasy SPD. Koaliční ANO a ČSSD totiž ve Sněmovně tolerují komunisté. Tyto tři strany spolu mají 108 hlasů.