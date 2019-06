Barbora Zpěváčková, Novinky

„Co k tomu dodat. Člověka to samozřejmě mrzí. Myslím, že nám trochu lidé křivdí,“ zhodnotila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) protesty, které začaly v reakci na dubnovou výměnu v čele resortu spravedlnosti poté, co policie navrhla obžalovat premiéra v kauze Čapí hnízdo.

Benešová je podle Dostálové zkušená právnička, která se justici a advokacii věnuje celý život. „Ale žijeme v demokratické společnosti, takže právo na demonstrace tady je,“ dodala Dostálová při příchodu na pondělní jednání vlády.

Časosběrné video z demonstrace na Letné

„Jde o právo občanů vyjádřit svůj názor, ta forma je legitimní. Co se týče obsahu, tak opravdu necítím, že by ve vládě byly činěny jakékoliv kroky, které by měly ohrozit nezávislost justice,“ komentoval ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD), který měl ve funkci skončit, ale jeho odchod pozdržel prezident Miloš Zeman.

Ty demonstrace jedou ze setrvačnosti Karel Havlíček (za ANO), vicepremiér

Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) zdůraznil, že se za různé věci demonstruje v celém světě.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček

FOTO: Jan Handrejch, Právo

„Je to známka demokracie. Je potřeba respektovat ty, kteří na demonstrace jdou, zároveň je ale respektovat ty, kteří tam nejdou, a těch je i několik milionů a mají názor lidí. Jedině volby mohou rozhodnout o tom, kdo bude či nebude vládnout,“ míní Havlíček.

Demonstrace na Letné

Demonstrovat v době totality za svobodu je podle něj hodné respektu, ale demonstrovat za svobodu v době demokracie je zvláštní. Justice podle Havlíčka ohrožena není.

„Dáma, která ji dnes vede, patří mezi nejrespektovanější osoby v této oblasti. Její kroky korespondují s tím, co chtěli ti, kteří demonstrace vyhlásili. Ty demonstrace jedou ze setrvačnosti,“ zhodnotil ministr.

Toman: Benešová je profesionál



Benešové se zastal i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). „Respektuji názor lidí, kteří se tam sešli. Paní Marie Benešová je velký profesionál, mám v ní maximální důvěru,“ konstatoval při příchodu do Strakovy akademie.

Demonstrací proti Benešové a Babišovi se konalo už několik. V neděli 23. června se na pražské Letné sešlo podle pořadatelů i operátora T-Mobile přes čtvrt milionu lidí. Šlo o největší demonstraci od listopadu 1989.