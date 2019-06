zpe, Novinky

Sněmovna měla původně o složení Rady ČTK rozhodnout tento týden, na návrh Faltýnka se ale hlasování odložilo. „Na grémium jsem s tím přišel já, abychom zklidnili tu mediální situaci a tu paniku, která tady vznikla kolem pana Semína,“ vysvětlil Faltýnek.

„Pan premiér na nás na klubu apeloval, abychom pana Semína nevolili,“ dodal k tomu Faltýnek.

Sněmovna o nominacích do Rady ČTK hlasovala 5. června. V prvním kole tajné volby nikoho ze čtyř kandidátů nezvolila. Nejvíce hlasů (83) však získal kandidát SPD Semín, který čelí kritice od části opozice za šíření nenávisti a konspiračních teorií. V tajné volbě získal pravděpodobně i hlasy hnutí ANO.

Babiš: Nevím, kdo je Semín



Premiér Andrej Babiš (ANO) na úterní tiskové konferenci prohlásil, že situaci vůbec nerozumí. „Proč se ptáte na Semína, nevím, kdo to je. Nebudeme pro něj hlasovat,“ slíbil Babiš.

Pokud by se Semín do Rady ČTK dostal, mohlo by to znamenat konec koalice ANO a ČSSD. „Byl by to obrovský problém. Znamenalo by to, že by důvěra nefungovala,“ uvedl v pondělí Hamáček.

Na přímou otázku, zda by kvůli tomu mohla koalice skončit, odpověděl: „Pokud bychom si nebyli schopni věřit v takto základních věcech, tak pak nemá smysl pokračovat.“

ANO a ČSSD si budou vztahy v koalici vyjasňovat v úterý večer na koaličním jednání. Představitelé obou partají přiznávají, že jim to skřípe.