dan, Právo

Šéf KSČM Vojtěch Filip to považuje za provokaci vůči občanům ČR. „Kdyby raději navrhl, že bude prosazovat zaplacení válečných reparací. To bych považoval za uznání viny na rozpoutání druhé světové války. I naše rodina byla poškozena. Omluvit se to ne, ale provokovat, to by mu šlo,“ sdělil Právu.

Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek Právu řekl, že na podobnou akci ještě nedozrála doba. „Razantně a navěky zamítnout tu myšlenku není možné, ale nemyslím si, že teď je na to správný čas. Dialog musí ještě probíhat, aby nedošlo ke zbytečným vášním, které by mohly stále lepšící se vztahy spíše poškodit,“ řekl Právu.

Symbolická tečka



Šéf lidovců Marek Výborný v nápadu nevidí problém. „Naopak symbolicky bych to vnímal jako tečku za vzájemnými křivdami, které se staly. A také viditelný symbol, že pro jakoukoli podobu nacionalismu není v Evropě 21. století místo,“ napsal Právu.

Podobně mluví i lidovecký exministr kultury Daniel Herman, který stejně jako expředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek sněm před lety navštívil v roli člena vlády. O víkendu byli oba na sněmu opět. „Přijde mi to jako logické pokračovaní prohlubovaní vzájemných vztahů,“ sdělil Právu Herman k nápadu Seehofera.

Podle piráta Lipavského jde o dobrou myšlenku. „Přivítat bývalé obyvatele a jejich potomky v jejich původním domově je krásné gesto. Dá se očekávat, že jak čertíci z krabičky vyskočí různí pseudonárodovci. Jejich nenávistí a poštváváním by se ale organizátoři ani český stát neměli nechat zastrašit,“ napsal Právu Jan Lipavský.

Nepřijatelná provokace, tvrdí Babiš



Premiér Andrej Babiš (ANO) konání sjezdu sudetských Němců v Česku považuje za nepřijatelné. „Považoval bych to za nepřijatelnou provokaci. Doufám, že to nebylo myšleno vážně,“ napsal Právu Babiš.

Také šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka Seehoferův nápad odmítl. „Považuji současné česko-německé vztahy za nejlepší v historii. Myslím, že tolik let po válce i odsunu už nejsou ani na jedné straně zapotřebí další gesta. Zvlášť taková, která by mohla vzájemné porozumění rozkolísat,“ řekl Právu.

Rakušan: Lepší by byla vzájemná konference



Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan to také za dobrý nápad nepovažuje. „Jen by nahrál komunistům a dalším, kteří se odmítají ohlédnout za minulostí bez nenávisti,“ řekl Právu. Mnohem lepším nápadem by podle Rakušanových slov bylo uspořádání sudetoněmecko-české konference.

„Otevřeně o všem mluvit, co kdy zatížilo česko-německé vztahy. Ale žít nenávistí 74 let po skončení 2. světové války, která postihla na obou stranách množství nevinných, prostě už nejde,“ dodal Rakušan.