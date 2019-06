Adéla Jelínková, Právo

Čtyři měsíce po jeho propuštění na svobodu, tedy na konci května, ale jeho lidé vypověděli na policii, že ve svých autech našli sledovací a odposlouchávací zařízení. Nahrávky jejich soukromých rozhovorů jim měl údajně přehrávat sám Horáček, čímž je měl „zastrašovat“. Lobbista jim měl tvrdit, že nahrávky mu poskytli vyšetřovatelé Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří se zabývají jeho případem.

Právo má policejní výpovědi tří Horáčkových zaměstnanců k dispozici. Případ pražská policie stále prošetřuje. Trestní oznámení na neznámého pachatele přitom podal sám Horáček – podle jeho slov proto, že „v jednom služebním autě bylo nalezeno neznámé zařízení“.

Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej redakci s dotazy týkající se možného úniku policejních odposlechů k Horáčkovi odkázal na Vrchní státní zastupitelství v Praze, které se kauzou údajné korupce v nemocnicích zabývá a jež má vyhrazeno právo na podávání informací.

Počítač s nahrávkami

Státní zástupce Zdeněk Matula, jenž případ dozoruje, Právu pouze napsal, že o věci ví, ale dozor nad ní nevykonává, neboť se podle něj netýká kauzy údajné korupce v nemocnicích.

Posledního května na hostivařské policejní stanici, jež spadá pod Obvodní ředitelství policie Prahy 4 a jejíž zaměstnanci případ řeší, vypovídal Horáčkův spolupracovník Vojtěch Žďárek. Vzpomínal přitom na události, které se měly seběhnout na konci března tohoto roku.

„V kanceláři pana Horáčka mi byl přehráván z jeho počítače zvukový záznam zřejmě telefonního hovoru vedeného ve vozidle mezi panem Hořejším, Bickem a paní Rydlovou (další Horáčkovi zaměstnanci – pozn. red.). Při přehrávání záznamu byla v kanceláři ještě přítomna paní Kasíková (Horáčkova účetní, které podnikatel volal z vazby, aby nevypovídala – pozn. red.), které byl záznam také přehráván,“ stojí ve Žďárkově výpovědi.

Trojice jmenovaných se podle Ždárka údajně dohadovala nad výší jeho platu.

„Před samotným přehráváním zvukového záznamu vyhledával pan Horáček konkrétní záznam ve svém počítači, kdy uvedl, že záznamů má více. Domnívám se, že mi byl záznam přehráván z důvodu, že na mě pan Horáček chtěl vytvořit nátlak a mírné zastrašení,“ uvedl dále Žďárek.

Podle něj se Horáček snažil nahranou diskuzí mezi trojicí jmenovaných o výši Žďárkova platu „rozeštvat“ jednotlivé zaměstnance proti sobě. „Horáček mi sdělil, že zvukový záznam, který mi přehrával, i další zvukové záznamy, které má k dispozici, má údajně od policistů z NCOZ, kterými je vyšetřován,“ řekl policistům Žďárek. U něj ve vozidle prý experti nalezli „zařízení“, které již ale nebylo aktivní.

Žďárek Právu potvrdil, že na policii v této věci skutečně vypovídal. Na otázku, zdali se konkrétněji Horáčka neptal na to, jak k údajným nahrávkám přišel, odpověděl:

„Ta situace byla tak složitá, že nebyl prostor ptát se na to blíže,“ reagoval s tím, že dále se k věci nebude vyjadřovat.

Podobně odpověděl i provozní ředitel Horáčkovy klíčové společnosti První chráněná dílna Filip Hořejší. Ten byl na policii podat vysvětlení týden před Žďárkem. Ve své výpovědi uvedl, že měl na základě informací o údajném přehrávání soukromých hovorů mezi ním a dalšími lidmi podezření, že Horáček nechal v jeho autě nainstalovat „štěnice“.

O nálezu odposlouchávacího zařízení (volně dostupného „velikosti flash disku“) jej prý informoval zaměstnanec odborné agentury, jejíž zaměstnanci auto na Hořejšího žádost prohledali a nahrávacího mechanismu zbavili.

„Zjistil, kde bydlím, s kým se stýkám“

Na sledovací, tentokrát GPS zařízení, policisty upozornila i Horáčkova obchodní advokátka Nina Rydlová. Podle ní podnikatel v mnoha případech přesně věděl, kdy a kde se její auto, potažmo ona pohybuje. Na její schůzky se potom vyptával lidí, se kterými se žena měla sejít.

„Horáček se dotazoval na naši pondělní schůzku s tím, že jej zajímalo, o čemž jsme se bavili, kdy je tedy evidentní, že i tuto informaci musel získat z detekovaného pohybu vozidla,“ přemítala na policii Rydlová, přičemž si postěžovala: „Hlavně bych chtěla uvést, že je mi velice nepříjemné, že vzhledem k umístění sledovacího zařízení v mém vozidle pan Horáček zjistil, kde bydlím a kde se pohybuji a s kým se stýkám.“

Rydlová, jež na policii byla také koncem května, se k celé věci odmítla Právu vyjadřovat. Poté, co jednotliví zaměstnanci začali odhalovat „štěnice“, je prý Horáček začal přesvědčovat, že on s odposlechy nemá nic společného. Hořejšímu dokonce radil, aby věc oznámil policii. To nakonec ale podnikatel udělal sám.

„V jednom služebním autě bylo nalezeno neznámé zařízení, proto jsem já osobně podal trestní oznámení na policii a byl v této věci vypovídat,“ napsal Právu obviněný lobbista.

Na další dotazy týkající se údajných jim pouštěných nahrávek soukromých rozhovorů mezi svými zaměstnanci neodpověděl. „O dalších skutečnostech nejsem oprávněn poskytovat informace, jsem vázán policejní mlčenlivostí,“ uzavřel. „Věc je ve fázi prověřování a oznámením se zabýváme,“ sdělil Právu mluvčí pražských policistů Jan Daněk.