Jan Rovenský, Právo

Pane premiére, zbývá vám ještě energie vést vládu, když máte plné ruce práce s vysvětlováním a obhajováním se kvůli Čapímu hnízdu, předběžným auditům Evropské komise a do toho všeho ještě probíhají protivládní demonstrace?

Pane redaktore, žádné plné ruce kvůli tomu nemám a energie mám spoustu. Zkuste si se mnou strávit jeden pracovní den, a když neskončíte na JIP, tak se pak můžeme bavit. Moje ochranka by mohla vyprávět.

Včera jsem šel spát v jednu ráno, dnes jsem vstával o půl páté, v sedm jsem už byl v práci. Ve čtvrtek jsem byl na interpelacích, které jsem si vychutnal, měl jsem řadu schůzek. Takže jsem v pohodě a jedu stále 15 až 18 hodin denně, často i víkendy.

Oba předběžné audity z Evropské komise týkající se dotací pro Agrofert jste zpochybnil, auditory jste označil za nekompetentní, hovořil jste i o útoku na ČR. Kde berete tu jistotu, že máte pravdu vy, a ne Brusel?

O údajně zdrcujících auditech mluví jen ti, co se tváří, že jim rozumějí. Ti, kdo jim opravdu rozumějí, jako ministr průmyslu a obchodu Havlíček (za ANO), ministr zemědělství Toman (ČSSD) i úředníci, mají opačný názor. Nyní tyto zprávy budou důkladně analyzovat.

O útoku na český rozpočet jsem mluvil proto, že pokud Brusel bude trvat na nesmyslném a nepodloženém názoru, že Agrofertu byly neoprávněně poskytnuty dotace, tak to dopadne na všechny české firmy.

ČR by tím pádem musela vracet 30 miliard korun. K tomu všemu text, fráze i námitky v auditu nápadně kopírují minulá udání psaná Piráty a zkorumpovanou neziskovkou Transparency International. A konečně i dva čeští auditoři z Komise jednali s našimi úředníky způsobem hraničícím se šikanou.

Troufáte si tvrdit, že Česko nebude kvůli Agrofertu vracet ani halíř?

K vracení peněz není absolutně žádný důvod. Opakuji, z Agrofertu se stala záminka, jak zaútočit na český rozpočet. Už jsem několikrát zmiňoval případ, kdy nejdřív Brusel hrozil, že budeme vracet 22 milionů, a po roce a půl EK uznala, že nemá pravdu, a nic jsme nevraceli.

Naopak po 15 letech rozkrádání eurofondů v důsledku péče tradičních politických stran s dlouhou korupční historií musela ČR vrátit do Bruselu 35 miliard korun. Ty peníze byly nenávratně ztraceny a to museli zaplatit čeští daňoví poplatníci. A ještě k tomu je od dubna 2018 zadrženo 17,8 miliardy korun kvůli pochybení ministerstva průmyslu při organizování dotací.

A pominu-li vyplácení evropských peněz, tak je absurdní, že Komise se teď jala posuzovat české zákony. Máme tady lex Babiš, který mě donutil zbavit se firmy, tak jsem to udělal přesně podle zákona. A nejsem v rozporu ani s českými, ani evropskými pravidly.

Anebo s oběma?

Ani s jedněmi, pane redaktore. Postupoval jsem podle českého zákona, respektive to za mě udělali renomovaní právníci. Navíc se věc analyzovala na úrovni vlády loni v prosinci a podle analýzy tehdejšího ministra spravedlnosti Kněžínka střet zájmů odmítla.

Své bývalé firmy neovládám, z Agrofertu jsem odešel v lednu 2014 a později jsem holding vložil do svěřenských fondů. Přesně podle toho, jak to požadoval český zákon, který mi tradiční politici ušili na míru.

Vážně chcete říct, že nemáte vliv na firmy, když ve svěřenských fondech figuruje vaše manželka a blízcí spolupracovníci?

V takovém případě bych střet zájmů musel mít i proto, že mám rád náš národ a že mám zájem na tom, aby Česko prosperovalo, a bojuji za naše zájmy. Emoční zájem lze vykládat různě.

Co byste dělal, kdyby finální verze tyto závěry potvrdila? Podal byste demisi?

Chápu, kam směřujete, ale vylučuji, že by závěry předběžného auditu mohla Komise potvrdit. Pokud ano, tak bych měl pocit, že jde o nějaký úmysl.

Máte ještě pocit, že naší zemi prospíváte? Vašeho údajného střetu zájmů si všímají i zahraniční média. Britský list The Financial Times uvedl, že jde o skvrnu na demokracii a že jste pošpinil Česko jako Itálii někdejší premiér Berlusconi.

Samozřejmě že prospívám. Třeba při oslavách Dne D v Británii jsem seděl na velice čestném místě, mluvil s americkým prezidentem Trumpem, kanadským premiérem Trudeauem, britskou premiérkou Mayovou, francouzským prezidentem Macronem, německou kancléřkou Merkelovou a spoustou dalších politiků.

Pokud jde o zahraniční média, tak někteří aktivističtí novináři udržují evidentně kontakt se svými kolegy v zahraničí a umějí takový článek zařídit.

Dva dny předtím, než jsem měl odletět v roce 2015 jako ministr financí do USA, vyšel o mně negativní článek ve Foreign Policy, když jsem bojoval v EU pro reverse charge, tak psali, že vydírám Evropu, a proimigračnímu britskému Guardianu se také podivně dostal do ruky interní předpis Evropské komise. Některá proimigrační média mě napadají a lžou o mně pravidelně. Takže to funguje podobně jako u nás.

Poslanci soc. dem. Chvojka, Onderka a Dolínek uvedli shodně s předsedou ODS Fialou, že byste měl přenechat post premiéra někomu jinému z ANO, hovoří se třeba o ministryni financí Schillerové nebo šéfovi průmyslu a obchodu Havlíčkovi. Bylo by to řešení?

Jsem zvyklý, že smlouvy platí, a taky je dodržuji. V koaliční smlouvě, kterou všichni podepsali, je jasně napsáno, že koaliční partneři si do personálních záležitostí nemluví. Možná jste si všiml, že jsem okamžitě po žádosti pana Hamáčka odeslal na Hrad žádost o odvolání ministra kultury Antonína Staňka, a jak pan Hamáček řekl v jednom rozhovoru: „Musím říct, že na čem jsme se zatím dohodli, platilo. Žádnou dohodu neporušil.“

Byl bych rád, kdyby se naši koaliční partneři z ČSSD chovali stejně a nevyjadřovali se při každé příležitosti, která nastane, o nás hned negativně. Jinak takové partnerství nemá smysl. Zažili jsme to už jednou v Sobotkově vládě.

Včera jsme se ve Sněmovně vrátili do období opoziční smlouvy, když ČSSD s ODS hlasovaly proti ministryni Schillerové. To je třeba také porušení koaliční smlouvy. Závěr si udělá každý sám.

Jak porušení koaliční smlouvy ze strany soc. dem., která kvůli části EET hlasovala s opozicí, ale zákon jako celek podpořila, budete řešit?

Budeme to řešit v pondělí na jednání koalice.

Demonstrovalo proti vám plné Václavské náměstí, další protest se chystá. Když říkáte, že protesty vnímáte, proč se nesejdete s jejich organizátory? Vybídl vás k tomu i předseda koaliční soc. dem. Jan Hamáček?

Nevím, proč chce organizátor demonstrací Minář mluvit zrovna se mnou. Respektive vím, protože má potřebu se zviditelňovat, já ale takovou potřebu nemám. Pro mě prostě není partner k odborné debatě.

Pokud chce vstoupit do politiky, tak ať si s panem Ondráčkou ze zkorumpované Transparency International založí vlastní stranu. Pan Ondráčka ostatně do politiky chtěl – moc stál o to, aby za ANO dělal ministra vnitra, ale odvahu na to, jít s kůží na trh do sněmovních voleb v roce 2013, neměl. Ale po volbách přišel.

Pan Minář se už účastnil kulatého stolu k justici, kde seděl společně s ministryní spravedlnosti Benešovou, nejvyšším státním zástupcem Zemanem, poslanci i senátory. Takže komunikace probíhá, paní Benešová s nimi diskutuje. A když mě pan Hamáček bude chtít k něčemu vyzvat, tak mi to určitě řekne osobně, nebo napíše.

Demonstranti, kteří zaplnili Václavské náměstí, ale požadovali tentokrát vaši demisi, tady už nejde o Benešovou.

Na rozdíl od toho, co tvrdí demonstranti, že na Václaváku bylo 120 tisíc lidí, tak podle policie tam bylo 90 tisíc lidí a někteří lidé, kteří propočítali plochu náměstí, říkají, že demonstrantů muselo být ještě méně. Ale to není důležité.

Lidé chtějí moji demisi hlavně proto, že uvěřili lžím, které o mně léta neustále kolují, a nechtějí slyšet, co říkám. Není to jednoduché, když lži neustále opakují aktivističtí novináři, kteří mě nesnášejí, opoziční politici a další lidé, kteří mě chtějí odstranit z politiky.

Dovedete si představit, že v takové atmosféře v Praze půjdete uctít 30. výročí listopadu? Nebo radši položíte květiny na Národní hned po půlnoci jako loni?

Nechme to na ten listopad, co vy víte, co ještě bude. Sprosté urážky ignoruji, ale není jednoduché, když na vás lidé plivou, sprostě vám nadávají a házejí po vás lahve. Jen si vezměte, kam dospěla společnost, pan Jakl byl dvakrát fyzicky napaden za to, že je politik. Možná bychom se měli zamyslet, kdo rozeštvává společnost a co tím sleduje.