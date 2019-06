ren, Novinky

„Potvrzujeme, že jsme se dohodly, jakým způsobem budeme financovat sociální služby,” uvedla Schillerová.

Částka 1,5 miliardy by měla být vyhrazena z evropských fondů, půl miliardy půjde z nespotřebovaných rezerv MPSV a půl miliardy z rozpočtové rezervy ministerstva financí. Celkem miliarda z těchto peněz by měla jít na dofinancování platů.

„Budeme se na tom podílet rovnocenně,” doplnila Maláčová.

Již v úterý ministryně představila plán, kdy by mohly peníze dorazit do krajů. Na vládu by měl být návrh předložen 17. června a pokud vše půjde podle plánu, tak kraje dostanou peníze 12. srpna.

Obě ministryně se o peníze pro sociální služby dohadovaly několik týdnů. K tomu, aby do pátku našly řešení, je vyzvala Sněmovna. Krajům ke květnu 2019 chybí dvě miliardy.