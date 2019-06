zpe, Novinky

Záměr podpořit 12 pozměňovacích návrhů ODS, které se týkají sociálních služeb, avizoval šéf sociálních demokratů Jan Hamáček už ve středu. Řekl, že ČSSD vnímá aktuální situaci v problematickém financování.

Do EET tak nebudou například spadat domovy pro seniory, zařízení pro lidi se zdravotním postižením nebo sociální služby poskytované dětem.

Kromě ČSSD a ODS hlasovali pro také Piráti, SPD, KDU-ČSL, TOP 09 a hnutí STAN. Komunisté se zdrželi. „Dotkne se to zhruba dvou procent poskytovatelů sociálních služeb, a to těch, kteří to dělají za ziskem,“ vysvětloval postoj komunistů šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik.

Schillerová: To pro koalici není dobré



Proti se postavilo hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ke všem pozměňovacím návrhům hlásila nesouhlasné stanovisko. Uvedla, že koaliční ČSSD je svým postojem překvapila. „Byla jsem tou situací zaskočena,“ zopakovala v pátek na plénu.

Zdůraznila, že za celou dobu, kdy se o EET jednalo, sociální demokracie s ničím takovým nepřišla. Hovořila také o tom, že se nejedná o dobré rozhodnutí pro vztahy v koalici, protože rozšíření EET mají strany v koaliční smlouvě.

Přes 800 pozměňovacích návrhů



Poslanci hlasovali o EET na několik fází. Museli se totiž prokousat více než 800 pozměňovacími návrhy. Z toho jich 700 předložil šéf klubu ODS Zbyněk Stanjura, aby ukázal, jak může být evidence nesmyslná. Rozšíření EET se totiž bude týkat například chovu velbloudů nebo kosmické dopravy.

Díky našim pozměňovacím návrhům se podařilo zastavit EET aspoň pro sociální služby. Zdánlivě drobná věc, ale důležitá pro péči o nemocné lidi. Současně to ukazuje absurditu EET. Až budeme ve vládě, zrušíme EET úplně. — Petr Fiala (@P_Fiala) 7. června 2019

Kromě toho by nově měli tržby evidovat například řemeslníci, lékaři či advokáti. Části podnikatelů se má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek.

Předloha zároveň posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty, například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby či vodné a stočné. Snížení sazby se původně mělo dotknout i řezaných květin, to ale vláda nakonec nenavrhla.