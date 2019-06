Karolina Brodníčková, Právo

„Je to velmi silný signál pro politiky, aby v této oblasti začali něco dělat, aby rozjeli proces transformace. Samozřejmě víme, že takovou zásadní změnu v zemědělské politice nelze provést ze dne na den. Ale chceme, aby se legislativně určilo, že od určitého data klecové chovy zmizí,“ řekla Právu Romana Šonková z organizace Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství), která kampaň vede.

Slepice i králíci



Zákaz by z klecí velkochovů „osvobodil“ přes 300 milionů slepic, králíků, křepelek, prasnic, hus, kachen a telat. „Většina klecí je holá, přeplněná a všechny klece zvířatům znemožňují naplňovat i ty nejzákladnější životní potřeby, jako je volný pohyb, vyhledání pohodlného místa k odpočinku, stavění hnízda či péči o mláďata,“ píše organizace v tiskové zprávě.

Zvířata podle jejích zjištění v klecích trpí, mají problémy s pohybovým aparátem, zhoršuje se jim imunita, sebepoškozují se a vzájemně jsou k sobě agresivní.

Způsob, jakým jsou v Evropě chována zvířata, neodpovídá tomu, jak by se lidstvo v 21. století mělo chovat, abychom se mohli cítit jako humanistická společnost Mikuláš Peksa, europoslanec za piráty

Podpisy budou organizátoři sbírat dál až do 11. září a petici předají Komisi. Ta v současném složení zasedá až do října, poté nastoupí nová komise. Česko v ní zastupuje komisařka Věra Jourová (ANO), kterou ANO navrhuje na komisařku znovu.

Návrh mohou komisaři předložit Evropskému parlamentu a Radě Evropy, nebo jej smést ze stolu. V takovém případě by měli aktivisté za práva zvířat smůlu, proti rozhodnutí Komise se totiž není možné odvolat.

V Česku zmizí klecová vejce



Ani v takovém případě se však prý CIWF nevzdá. Uspořádat chce v Evropském parlamentu veřejné slyšení. „Máme více než 170 organizací, je to nejsilnější hnutí v Evropské unii za práva zvířat. Neskončíme tím, že předáme podpisy. Budeme dál jednat, tlačit politiky, aby si uvědomili, že je nutná transformace,“ dodala Šonková.

V Česku je nejsilněji slyšet kampaň za zákaz chovu slepic v klecích. Většina největších tuzemských obchodů přislíbila, že nejpozději do roku 2025 vyřadí tzv. klecová vejce z prodeje. Internetoví prodejci Rohlík.cz a Košík.cz už tak učinili.

Pokud se nasbírá milion podpisů, což je nemalý počet, z členských států, tak by se EK měla zachovat, jak si občané přejí Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM

Soucitní se zvířaty jsou i někteří zvolení čeští europoslanci, jejichž první jednání v Evropském parlamentu proběhne 2. července. „Že se téma otevře v EP, je jasné. I bez milionu podpisů by se to otevřelo. Myslím si, že zvířata by měla mít zaručena určitý pohyb. Klecové chovy např. slepic pro vejce jsou nehumánní. Žijeme ve 21. století,“ řekl Právu lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Podobný názor má i nově zvolený pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. „Způsob, jakým jsou v Evropě chována zvířata, neodpovídá tomu, jak by se lidstvo v 21. století mělo chovat, abychom se mohli cítit jako humanistická společnost,“ podotkl pro Právo.

Když po těchto výrobcích nebude poptávka, samy postupně zmizí. To je rychlejší cesta než plošné zakazování Veronika Vrecionová, europoslankyně za ODS

Podle europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM) by Komise měla návrh podpořit. „My podporujeme každou občanskou iniciativu. Je to institut, na který Evropská komise kašle. Ale my v KSČM ho podporujeme, pokud se nasbírá milion podpisů, což je nemalý počet, z členských států, tak by se EK měla zachovat, jak si občané přejí,“ řekla Právu.

Podporovatelem iniciativy je europoslanec a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. „Tak, jak se klecové chovy realizují v Evropě, je naprosto neetické a je potřeba s tím něco udělat. Minulý parlament nebyl tak nakloněný ochraně zvířat, uvidíme, jak se k tomu postaví nový,“ sdělil Právu.

Nová europoslankyně Veronika Vrecionová (ODS) by nechala rozhodnout trh. „Nejsem příznivcem klecového chovu, sama se při nákupu vajec zajímám, odkud pocházejí. To by měli dělat všichni spotřebitelé. Když po těchto výrobcích nebude poptávka, samy postupně zmizí. To je rychlejší cesta než plošné zakazování,“ napsala Právu.

Podle europoslankyně za ANO Dity Charanzové jsou chovy hospodářských zvířat v Unii už dnes regulovány. „Ale pokud se otázka znovu otevře například v souvislosti s iniciativou Konec doby klecové, nemám s tím vůbec problém. Předpokládám, že se povede debata na odborné úrovni, pokud budou na stole relevantní argumenty ke změně dané legislativy, nebráním se tomu,“ napsala Právu.