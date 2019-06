Renáta Bohuslavová, Novinky

„Byla to okupace. Byl to válečný akt a bylo to porušení mezinárodního práva. Je to testovací balonek, kterým si Rusko znovu testuje, kam může dosáhnout území jeho vlivu,” uvedla na plénu poslankyně za ODS Miroslava Němcová.

Z úcty k těm, kteří byli okupací v srpnu 1968 zasaženi, by neměla Sněmovna podle řady poslanců mlčet.

„Ruská zahraniční politika má ambice přepisovat a falšovat dějiny. Ti, kdo sem tehdy vstoupili, byli okupanti, a nikoliv hrdinové a váleční veteráni,” řekl na plénu lídr STAN Vít Rakušan.

Porušení mezinárodního práva



Poslanci po více než dvouhodinové debatě přijali usnesení od lidovců, v němž například konstatují, že okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva. Zásadně odmítají navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení tzv. pokusu o státní převrat v ČSSR.

Přijali si i usnesení, které navrhovala SPD s tím, že snaha části ruských politiků přiznat status veteránů účastníkům invaze do Československa je odporný pokus legitimizovat okupaci. S přijatými usneseními by měl ruskou stranu seznámit předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

České ministerstvo zahraničí již postup ruských poslanců kritizovalo. Na kobereček si kvůli tomu pozval ruského velvyslance i český prezident Miloš Zeman.