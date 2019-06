Maláčová a Schillerová zase hledají miliardy

Do křížku se opět dostaly ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO). Maláčová chce, aby do podfinancovaných sociálních služeb šlo 1,5 miliardy z rozpočtové rezervy, Schillerová to odmítá. Opozice varuje, že kvůli chybějícím dvou miliardám korun hrozí kolaps sociálních služeb.