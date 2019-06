Konvoj po kolejích Američané odmítli. Příště mají jet jen v noci

Konvoj amerických obrněnců, který minulý týden zapříčinil kolaps dopravy na D1, se bude z cvičení v Rumunsku vracet zpět do Německa přes Česko za měsíc na začátku prázdnin. Pokud to bude opět po vlastní ose, mělo by to být už jen v noci.