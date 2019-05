zpe, ren, Novinky

ON-LINE reportáž končí, děkujeme za pozornost.

12:50 - Opozice zveřejnění zprávy i tak požaduje. „Občané si zaslouží znát pravdu,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Požadujeme, aby jednotlivá ministerstva, která obdržela výsledky auditu, tento dokument zveřejnila, abychom nepracovali s domněnkami, ale nezpochybnitelnými fakty. Případně vše může zveřejnit sám premiér Babiš. Politici a především občané si zaslouží znát pravdu. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 31. května 2019

12:49 - „Ministerstvo přestalo certifikovat platby pro Agrofert od podzimu 2018. V tuto chvíli jsme tedy ani nežádali o jejich proplacení. Chtěla bych ubezpečit, že kdyby bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně, tak tu máme orgány finanční správy, které by musely konat,” pokračovala. Firmám z Agrofertu ale i po loňském srpnu Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyplácel peníze, dohromady šlo o téměř 40 milionů korun ze státní kasy. [celá zpráva]

12:47 - „Zveřejnění neplánuji. Nyní se zprávou musí pracovat experti a do jejich práce nezasahuji. Nechci, aby se do šetření zapojoval politický vliv,” uvedla Schillerová s tím, že ve čtvrtek byl do systému na ministerstvu nahrán soubor v angličtině, který má zhruba 70 stran a budou s ním pracovat experti z ministerstva financí a pro místní rozvoj.

12:45 - K věci se po jednání Sněmovny vyjádřila i ministryně financí Alena Schillerová. Pokud ji podle zákona kdokoliv požádá, auditní zprávu zveřejní, sama ji zveřejnit neplánuje.

12:25 - Následně si vzal pauzu na jednání klubu do 14 hodin a tím páteční jednání Sněmovny končí.

12:23 - „Je to problém hnutí ANO a Andreje Babiše a ne ČSSD,“ dodal Chvojka. To, že premiér odešel, označil za hloupé a podpořil, aby se o věci jednalo příští úterý.

„Není od věci se o tom bavit, a to ideálně hned jako bod číslo jedna v úterý příští týden. Premiér bude mít víc času, je určitě hloupé, že odešel, byť má pracovní povinnosti,“ doplnil Chvojka.

ČSSD zároveň bude trvat na tom, aby odpověď Evropské komisi za českou vládu zpracovával někdo jiný než ministři za ANO. „Jen tehdy podle našeho názoru můžeme opět předejít debatám o tom, jestli dané ministerstvo není ve střetu zájmů,“ doplnil.

12:22 - Vystoupil i zástupce ČSSD. „Byť jsme součástí vládní koalice, nejsme slepí. Žádáme okamžité zveřejnění auditní zprávy,“ uvedl na plénu předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka.

ČSSD představila čtyři stanoviska. Zaprvé, aby došlo ke zveřejnění auditní zprávy. Zadruhé je podle nich logické, že na základě zprávy přestane vláda vyplácet prostředky Agrofertu.

12:23 - Na odchod premiéra reagovali i další opoziční lídři. „Pan premiér neodešel středem, ale bokem a opět se ukázal jako srab,“ hřímal na plénu předseda STAN Vít Rakušan.

12:14 - „Premiér odkráčel středem a zapomněl zhasnout. Očekával jsem, že premiér přijde a řekne, že na ministerstvech budou zprávy zveřejněny, abychom věděli, jakým způsobem na problém nahlíží Evropská komise a že oznámí, že firmy v Agrofertu všechny peníze vrátí. Co udělal? Odkráčel,“ kritizoval premiéra lídr lidovců Marek Výborný.

12:10 - „Nepřekvapil jste. Hrajete o čas, ale ten čas nebude zas tak dlouhý. Budeme dál pracovat pro lidi, protože nechceme, aby daňoví poplatníci platili stomilionové dotace hamižnému podnikateli. Kvůli své hamižnosti jste Česku způsobil obrovskou ostudu,“ vmetl Babišovi šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „Nepřekvapil. Lhal, kňoural a odešel,” napsal později na Twiteru k Babišovu vystoupení.

Nepřekvapil. Lhal, kňoural a odešel. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) 31. května 2019

12:01 - „Za svoji praxi si nepamatuji jeden jediný případ, kdy by se členské zemi podařilo zvrátit návrh auditorů na stoprocentní korekci,“ uvedl na plénu předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

11:46 - Vystoupil premiér Andrej Babiš. Odmítl, že by Agrofert musel vracet dotace. „Co byste tady povídali, nebýt Čapího hnízda a Agrofertu? Nemáte program. Zkuste dělat něco pro lidi v této zemi, nejenom kopat do Babiše,“ hřímal Babiš směrem k opozici. Poté opustil sál.

Z auditu podle Hospodářských novin plyne, že skupina Agrofert ze svěřenského fondu Andreje Babiše bude muset vrátit všechny evropské dotace, které obdržela od února 2018.

Premiér prohlásil, že audit je jen předběžný a že Česká republika žádné dotace nebude muset vracet. Babiš prý žádné české ani evropské zákony neporušuje.