Rodinné vazby mohou být víc než DNA, připomněl Ústavní soud

Když se muž dozví, že dítě, které vychovává, není jeho, má půl roku na to, aby se soudně domáhal popření otcovství. Tuto možnost mu ale zákon dává jen do šesti let věku dítěte. Právo připouští možnost popřít otcovství i později, ale jak připomenul ve středu Ústavní soud (ÚS), zpravidla by měl převažovat zájem na ochranu již vybudovaných rodinných vztahů před biologickou realitou.