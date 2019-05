jas, Novinky

„Skutečně vidíme, jak naše vláda konkrétně bojuje proti kůrovci. Myslím, že jsme se dnes dozvěděli o velice konkrétních opatřeních, dokonce jsme toho kůrovce i viděli, měli jsme ho v ruce. Bohužel, v minulosti jsme to trochu zanedbali, ale mám pocit, že teď skutečně děláme maximum pro to, abychom kůrovce perspektivně porazili, a to různými způsoby,“ tvrdí Babiš, který spolu s ministry zasadil několik dubů.

Premiér Andrej Babiš sází stromek. Přihlížejí lesní dělníci i ministryně financí Alena Schillerová a ministr životního prostředí Richard Brabec (druhý zleva).

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Na Vysočině v lesích převažují smrky ze 70 procent, což napomáhá šíření kůrovce. Poškozené lesy nemají ani šanci zadržovat vodu v krajině, což má pochopitelně další dopady na přírodu.

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová si prohlédli lesy zasažené kůrovcem.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Za první tři měsíce letošního roku bylo v lesích vytěženo 1,4 milionu metrů krychlových dřeva, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku třikrát více.

Specialisté předvádějí hubení kůrovce jedovatým plynem.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Premiéra doprovázeli ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Vladimír Kremlík a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek s ředitelem Lesů ČR Josefem Vojáčkem.

Ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš se seznámili s opatřeními přijatými v boji s lesním škůdcem.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK