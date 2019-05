Renáta Bohuslavová, Novinky

„Vláda evidentně lepí díry v propadech příjmů státního rozpočtu. Nemá na splnění všech svých slibů,” reaguje na návrh předseda lidovců Marek Výborný.

Zvyšování daní na alkohol, tabák a cigarety je podle opozice možné, ale musí to být součástí nějaké dlouhodobé koncepce. „V určitém okamžiku totiž zvýšení spotřební daně může naopak vést k propadu jejího výběru,” doplnil Výborný.

„Nic proti většímu zdanění hazardu, ale nechápu, proč nejdřív vláda rozhazuje napravo nalevo a pak přemýšlí, co všechno zdanit. Babišova vláda nemá žádnou vizi, to celé je jedna velká improvizace,” uvedl pro Novinky šéf Starostů Vít Rakušan.

Podle návrhu, který v pondělí ministři představili, by měla od roku 2020 stoupnout spotřební daň z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, zhruba o deset procent a u lihu asi o 13 procent. U hazardních her je v plánu zvýšit sazbu u kurzových sázek, tombol, turnajů malého rozsahu a tzv. totalizátorových her z 23 na 25 procent a u loterií, bing a živých her z 23 na 30 procent.

10 miliard ročně



Navýšení by mělo v letech 2020 a 2021 každoročně přinést do rozpočtu přes deset miliard korun. Hlavním argumentem vlády je boj proti závislostem. Ani s tím nemá opozice zásadní problém, ale nechce zvyšovat daňovou zátěž občanů.

„Pokud chce vláda bojovat se závislostí, pak jistě bude souhlasit s naším návrhem jiné daně snížit tak, aby celková daňová zátěž nenarostla, a pak to rádi podpoříme. Chce-li jenom daně zvyšovat, pak nechce bojovat se závislostí, ale chce jenom tahat lidem další peníze z kapsy,” kritizoval návrh ministerstev financí a zdravotnictví bývalý ministr financí a předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Kdyby vláda méně rozhazovala, nemusí se žádné daně zvyšovat Petr Fiala, předseda ODS

Šéf SPD Tomio Okamura varuje i před zvýšením pašování alkoholu. „Zvýšení daní přinese nejen zdražení, ale také vyšší míru pašování či pokoutní výroby, a stát tak v konečném důsledku vybere méně,” řekl Okamura a dodal, že se podle něj bude opakovat situace z doby, kdy takové daně zvyšoval právě Kalousek.

„Po Kalouskově zvýšení daně o 10 % kuřáci masivně přecházeli k nákupům na černém trhu. Každá čtvrtá v ČR vykouřená cigareta byla pašovaná, takže stát po zdražení vybral na dani o devět miliard méně,” doplnil.

Piráti a ODS: Snižte daň z příjmu

Podle Pirátů by zvýšení takových daní mělo být logicky doprovázeno snížením zdanění práce, čímž by se lidem nabídla kompenzace. Stejně to vidí i ODS. Podle jejího lídra Petra Fialy je cesta lepení děr a řešení problémů zvyšováním daní pro lidi nepřijatelná. „Kdyby vláda méně rozhazovala, nemusí se žádné daně zvyšovat. Pokud by vláda přišla se zásadním zjednodušením a snížením například daně z příjmu, můžeme se začít bavit o nastavení spotřební daně,” uvedl Fiala s tím, že ODS takový návrh nepodpoří.

To ale vládní koalice ANO a ČSSD nebude při schvalování rozpočtu ve Sněmovně ani potřebovat. Stačit jí budou hlasy komunistů, kteří s návrhem souhlasí. „Návrh považuji za možný a očekávám projednání ve sněmovních výborech” napsal předseda KSČM Vojtěch Filip.