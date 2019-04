Petr Kozelka, Právo

V únoru a březnu 2014 Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym. Když potom v dubnu 2014 přišla inspektorka České obchodní inspekce do hotelu Brioni, našla tam oznámení, že občané Ruska se s platností od 24. března nemohou ubytovat, pokud nepodepíšou prohlášení odsuzující okupaci Krymu.

Inspekce uložila hotelu pokutu 50 tisíc, soudy pak ale pokutu zmírnily na pět tisíc, když Nejvyšší správní soud konstatoval, že vyjádření politického názoru je jedna věc, ovšem druhá je nutit hosty k tomu, aby se vymezili vůči zahraniční politice jejich státu.

Oznámení pro hosty

FOTO: Aleš Honus, Právo

Provozovatelé hotelu se s pokutou nesmířili a obrátili se na ÚS. Senát se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem dal jejich argumentaci nakonec za pravdu. „O diskriminaci by se jednalo, pokud by důvod odepření ubytovací služby stěžovatele byl nenávistný, zjevně svévolný či zasahující do důstojnosti jeho spotřebitele a rozlišující z některého z podezřelých důvodů,“ upozornil Šimíček.

Klienty omezit lze



Podle ÚS může podnikatel sám omezit potencionální klientelu různými důvody od racionálních až po podivínské. „Podivínským byl určitě hostinský v Cimrmanově Hospodě na mýtince, racionálním může být zaměření na určitý typ klientely. Pokud proto provozovatel ubytovacího zařízení z poskytování této služby zcela vyloučí někoho jen pro jeho etnickou příslušnost, náboženství, zdravotní handicap či barvu pleti, nejde o nic jiného než o výraz jeho nenávisti, která nemá být státem a ani společností tolerována,“ vysvětlil Šimíček.

Soudci upozornili, že anexe Krymu byla učiněna v rozporu s mezinárodním právem a Česká republika se vůči ní vymezila negativně. „Je patrno, že šlo o bezprostřední a zřejmě i značně emocionální reakci na tuto událost, jíž chtěl stěžovatel vyjádřit svůj politický názor. Podnikatel totiž nemusí být politicky neutrální a při výkonu podnikatelské činnosti by nemělo být vyloučeno projevovat svoje politické názory, pokud tak samozřejmě bude činěno korektním způsobem,“ konstatoval Šimíček.

Soudci připomněli, že hotel se choval předvídatelně a omezení služeb avizoval i na internetu. „Každý případný klient tak mohl dopředu zvážit, zda za těchto podmínek ubytovací možnosti využije či nikoliv. V dané věci se totiž jednalo o hotel nacházející se v centru Ostravy, kde se nacházejí desítky ubytovacích zařízení dalších. Pokud si proto v takovém případě podnikatel vymíní určitá omezení, nemá potenciální zájemce o jeho služby problém si najít alternativu,“ dodali soudci.

Případ se nyní vrací zpět na Nejvyšší správní soud k dalšímu rozhodnutí.