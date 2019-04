Oldřich Danda, Právo

Vztahy v pražské koalici jsou stále napjaté. Pirátský primátor Hřib se do vás nově opřel, že vaši zastupitelé v Praze 4 pomohli odvolat radu, ve které byli Piráti, a zeleného starostu Štěpánka, který je s vámi na společné kandidátce do europarlamentu. Co jste mu na to řekl?

Zavolal jsme mu, že si může psát na sociální sítě, co chce, protože jsem pro svobodu internetu, ale že ho musím upozornit, že TOP 09 ke kauze alibisticky nemlčí a že pražské krajské vedení vyjádřilo s postupem našich zastupitelů na Praze 4 nesouhlas a že to budeme dál řešit.

Podle dopisu, který vám primátor Hřib před nedávnem poslal, vaše vztahy vůbec nevypadají idylicky.

Ten dopis nebudu komentovat. My jsme měli v koalici jednu krizi a ta vznikla tím, že veřejně vyjádřil názor, že problém prázdných bytů v Praze by se měl řešit jejich zdaněním. Já jsem na to pouze věcně reagoval.

Podle Pirátů jste si ale pouze dělal kampaň do europarlamentu, protože Hřib téma měl předjednané s vašimi radními.

Neměl nic předjednáno, toto téma nikdy nebylo diskutováno ani v koaliční radě, ani v městské radě. Možná se o tom bavili někde na chodbě, ale každý to interpretuje jinak. My respektujeme koaliční program. V tom je napsáno, že uděláme revizi městských bytů a opravíme ty, které jsou prázdné. Nikdy jsme se na žádném koaličním jednání nebavili o sankcích vůči majitelům prázdných bytů.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš (v popředí) a pražský primátor Zdeněk Hřib

FOTO: Petr Horník, Právo

Proč jste si to nevyříkali doma a řešili jste to veřejně?

Kdyby to pan Hřib nezveřejnil v médiích, tak bych to veřejně neřešil. Ale když to medializoval, tak v ten moment mi začali volat naši členové a novináři, proč mlčíme u návrhu, který je zcela levicový. Tak jsem se jako předseda pravicové strany musel vymezit.

Kdybych to neučinil, tak by to udělala ODS, a už bychom o sobě nemohli říkat, že jsme pravicová strana, která hájí principy, jako je nedotknutelnost soukromého vlastnictví.

Kdybychom na to přistoupili, tak bychom se stali neideologickou hmotou, která asistuje Pirátům. My jsme v té koalici nejvíce pravicoví, další dvě strany jsou více aktivistické. Piráti svými návrhy jsou spíše levicoví. Musíme se víc respektovat.

Jsem rád, že Piráti ustoupili a že jsme se shodli, že tato koalice nebude zvažovat zdaňování prázdných bytů a že přes elektroměry nebudeme zkoumat, kde jsou nějaké prázdné byty.

Ale jak ten problém s nedostatkem bytů vyřešit?

Určitě ne zdaněním vlastnictví. Kde to zavedli, tak to nefunguje. V Paříži to naopak vedlo k přírůstku prázdných bytů. Spekulanti si kličku najdou, ale normální lidé, kteří si chtějí pořídit byt pro své děti, musí platit vyšší daně. Schůdné řešení je třeba návrh pana Čižinského, podpořit lidi s prázdným bytem, aby jej pronajímali.

Jak se vám četl ten Hřibův dopis, ve kterém vás líčí jako nekolegiálního člověka, který si dělá kampaň a nechodí do práce?

Ten dopis je plný nepravd, polopravd a manipulací a v rámci zachování koalice a korektních vztahů na něj nereaguji, protože by to mohlo koalici poškodit. S tvrzením, že moudřejší ustoupí, jsem na tyto dětinské a nepravdivé výtky, jak kdo chodí na jednání, nereagoval.

Nechci ten spor eskalovat, ale budu bojovat za naše voliče, kteří zkrátka nechtějí, aby jim někdo zdaňoval už jednou zdaněný majetek.

Nejsem škodolibý, ale lidé na brexitu aspoň vidí, jak by nás odchod z Unie poškodil

Při představování programu do eurovoleb jste řekl, že pokud budete mít silné zastoupení, tak uděláte vše, aby vnější hranice EU byla dostatečně střežena. Už teď jste v europarlamentu v nejsilnějším lidoveckém klubu. Co jste pro ostrahu Evropy udělali v tomto období?

Schválili jsme novou koncepci pobřežní a pohraniční stráže, na které se pracovalo mnoho let. Bylo těžké najít kompromis – protože je v Evropském parlamentu 200 politických stran – mezi názorem, že vnější hranice by se měly hlídat pouze národními silami, a tím, že je třeba vytvořit nějakou nadnárodní sílu, která bude na dobrovolné bázi pomáhat hraničním státům.

Po dlouhých debatách byl přijat materiál, který upravuje působnost pobřežní a pohraniční stráže na principu dobrovolnosti a každá země, ve které bude, s působením stráže musí souhlasit. Kompletně vybavená a funkční by měla být ta stráž v roce 2027.

Kvůli brexitu to vypadá, že se veškerý pohyb v Unii zastavil. Co čekáte, že se bude s EU v příštích letech dít?

Brexit na prvním místě paralyzoval Velkou Británii. Ze země, která se vždy udávala jako příklad kvalitní demokracie a stabilního politického systému, jenž dokáže zvládnout i velké politické krize, se stala zemí, v níž se politické spektrum rozpadlo. Obě velké strany – konzervativci a socialisté – jsou ve vnitřní krizi. V Británii se dva roky nevládne, místo problémů ve zdravotnictví či školství se řeší brexit.

Vzalo to vítr plachet zastáncům referenda o czexitu?

Před rokem se slovo czexit výrazně skloňovalo, ale čím dál víc se ukazuje, jaké to Británii přineslo potíže, tak se toto téma naštěstí méně a méně skloňuje. Británie je jaderná velmoc se silnou ekonomikou a vazbami do svých bývalých kolonií a brexit jistě přežije. Ale naše ekonomika je z 80 procent závislá na exportu do Unie a nás by odchod poškodil výrazně víc.

Nemám radost, v jakých problémech Británie je. Nejsem škodolibý, ale lidé na brexitu aspoň vidí, jak by nás odchod z Unie poškodil.

Máme ale bohužel starou právní úpravu, která umožňuje kdykoli odvolat nejvyššího státního zástupce

Vaši koaliční partneři ze STAN by chtěli prosadit, aby evropské dotace šly pouze malým a středním podnikům, a ne gigantům, jako je Agrofert. Je na to v Evropě atmosféra, nebo je to pouze výkřik?

Kolega Polčák o tom často hovoří, je to jeho vlajková loď a věřím, že když bude zvolen, tak se tomu bude věnovat. Myslím, že na to atmosféra je, po kauzách pana Babiše se jeho osoba v europarlamentu často skloňuje a případ povede k tomu, že se změní pravidla, aby peníze dostávali menší a střední žadatelé.

Preference TOP 09 se pohybují kolem pětiprocentní hranice, která je pro každou stranu smrtelná. Proč se vám to nedaří stále změnit?

Preference TOP 09 jsou zhruba stejné od voleb. Je tu několik stran s podobným programem, které usilují o podobný elektorát. Proto bych si osobně moc přál a udělám pro to maximum, abychom do budoucna posilovali spolupráci s hnutím STAN, protože původní projekt TOP 09 byl vytvořen na podpoře STAN. Dnes jsou to přibližně dvě stejné strany. A tu spolupráci – ukázalo se to přinejmenším ve volbách v Praze – voliči oceňují.

Vy jste masivně kritizovali výměnu ministrů, zvláště Jana Kněžínka za Marii Benešovou. Proč, když Kněžínek odešel na vlastní žádost?

Říkáme, že máme obavy a budeme bedlivě sledovat, co tam paní Benešová bude dělat. Okolnosti vyvolávají rozpaky. Jeden den se dovíme, že premiér Babiš bude pravděpodobně obžalován. Druhý den z minuty na minutu odchází ministr spravedlnosti bez udání důvodů, i když chtěl původně odejít až v létě. A hned následně byla oznámena jako nástupkyně Marie Benešová. Z toho je vidět, že to bylo domluvené, protože normálně hledání ministra trvá týden, čtrnáct dní.

Vy to dáváte do souvislosti?

Musíme být obezřetní. Na ministerstvo přichází Marie Benešová, jako jasně vyprofilovaný Zemanův člověk. Pan prezident posiluje svůj vliv, je de facto čtvrtým koaličním partnerem.

Musíme bedlivě sledovat, co tam Marie Benešová bude dělat, protože když se podíváte na to, jak se Miloš Zeman chová k soudní moci, tak musíte uznat, že to není standardní. Pobíhá tu kancléř prezidenta a sděluje soudcům, jak by si pan prezident přál, aby soudy rozhodovaly. V normální demokracii by taková aféra stála kancléře místo, ale místo toho tady slyšíme pana prezidenta i pana kancléře říkat, že je to zcela normální. Vyvolává to ve mně pocit, že pánové nepochopili, co je to nezávislost soudní moci.

Ale Marie Benešová prezidentovi například vytýká kritiku na adresu státního zástupce Ištvana.

To ano, ale my upozorňujeme na možná rizika, protože pan prezident dodneška nepochopil, co to znamená nezávislost soudní moci.

A čeho se obáváte? Že bude ministryně odvolávat státní zástupce? Také jste odvolal státního zástupce Rampulu…

S tím jsem vedl velmi dlouhé správní řízení, kde jsme podrobně prokazovali, jak pan Rampula pochybil jako vedoucí státní zástupce, a konečné slovo měl Nejvyšší správní soud. Tak to má být. Když ministr má pocit, že státní zástupce pochybil, tak by měl zahájit takový proces. Máme ale bohužel starou právní úpravu, která umožňuje kdykoli odvolat nejvyššího státního zástupce. To je v každém právním státu nonsens, protože kdejaký státní úředník je chráněn služebním zákonem, ale hlava státního zastupitelství není chráněna ničím.

Vidíme námluvy KDU-ČSL a ODS, které se vymezují konzervativně, národovecky a s opatrností k EU

Máte obavy o osud nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana?

Určitě, není to tak dávno, co byla bez udání důvodů z této pozice odvolána Marie Benešová. Největší problém je, že máme premiéra, který bude zřejmě obžalován. A všechny kroky, které se budou dít v justici, byť by byly myšleny dobře, tak kvůli tomu, že tu bude obžalovaný premiér, tak se nikdy nezbavíme pachuti, že to souvisí.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Ještě ke spojenectví se Starosty. Vy o to intenzivně usilujete, ale budou do toho chtít jít Starostové? Nový předseda STAN Vít Rakušan říká, že chce hlavně budovat silné, samostatné hnutí.

Jsem v čilém kontaktu s vedením STAN a mám z toho pocit, že se ty strany čím dál víc přibližují. Důležitý bude výsledek v evropských volbách. Pokud se po pražských volbách potvrdí, že naši voliči spolupráci očekávají, tak to bude další posílení argumentu pro spolupráci. Ve smlouvě k evropským volbám máme závazek jít společně i do krajských voleb. Pokud bude výsledek solidní, tak se začneme bavit o krajských volbách a poté i o dlouhodobějším projektu. Varuji ale před tím, abychom se objali a vrhli se na spolupráci, to by akorát skončilo podobně jako koalice STAN a KDU-ČSL.

Říkal jste, že jste pro to ochoten udělat maximum. Byl byste ochoten obětovat i název strany?

Já jsem ochoten udělat maximum, a co bude ochotná udělat topka, je jiná věc. O tom bude muset rozhodnout celá strana. Pro mě je důležité, aby tu byla proevropská, středopravicová, liberálně konzervativní strana, která osloví mladší voliče. V momentu, kdy se Piráti začínají vymezovat levicovými návrhy, tak tu prostor pro nás vzniká.

Pro co vzniká prostor?

Na jedné straně vidíme námluvy KDU-ČSL a ODS, což jsou strany, které se vymezují konzervativně, národovecky a s jistou opatrností k EU, a tak vzniká víc prostoru pro strany, které chtějí být součástí evropského jádra a mají liberálnější program.

Myslíte, že spojení se STAN a zároveň s lidovci je už passé?

Nechci se ničemu bránit, ale jako předseda TOP 09 mohu říci, že dohoda s lidovci byla vždy obtížnější a ne vždy úplně platila. Se stanaři mám zkušenost, že co se dohodlo, to platilo.

Celý rozhovor najdete v sobotním vydání deníku Právo.