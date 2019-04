zpe, Novinky

„Kvůli personálnímu zemětřesení ve vládě navrhneme zařazení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny. Navíc vyzveme vládu, aby znovu požádala Sněmovnu o důvěru. Při tak značné obměně ministrů je to podle nás slušnost a samozřejmost,“ napsali lidovci na Twitter.

Vládní rošáda se nelíbí opozici. Terčem kritiky je především bývalá členka ČSSD a exministryně spravedlnosti v Rusnokově vládě Marie Benešová. Ta má nyní v čele resortu spravedlnosti vystřídat Jana Kněžínka (za ANO).

„Příchodem Marie Benešové se posiluje vliv prezidenta Zemana na tuto vládu,“ varoval šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Výměnu ministrů dává do souvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Policie minulý týden navrhla Babiše obžalovat. „Vede nás to k tomu, že celá výměna ministra spravedlnosti byla připravena,“ zdůraznil Pospíšil.

Marie Benešová

Podobně to vidí hnutí STAN. „Marie Benešová je dlouhodobě blízkou spolupracovnicí prezidenta Miloše Zemana. Neměla by se stát ministryní spravedlnosti,“ uvedl předseda hnutí Vít Rakušan. Koaliční ČSSD by podle něj měla zaručit, že si nelze zprivatizovat resort spravedlnosti.

Hrad oznámil, že prezident Zeman jmenuje nové ministry 30. dubna. Ťoka, který odchází na vlastní žádost, má v čele resortu dopravy vystřídat Vladimír Kremlík. Na ministerstvo průmyslu a obchodu míří Karel Havlíček.