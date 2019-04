Barbora Zpěváčková, Novinky

„Nemohu hlasovat pro odvolání Václava Klause ze školského výboru. Vždy jsem byla zastánce odbornosti a kvalifikace. V případě změny ve školském výboru se na mě obracela celá řada odborných organizací i učitelů, že nyní je ve vedení největší odborník,“ vysvětlila svůj postoj Majerová Zahradníková.

Zuzana Majerová Zahradníková (ODS)

FOTO: koláž Novinky s použitím www.psp.cz

ODS podle ní řeší svůj vnitrostranický problém a řadí vnitropolitický boj nad kvalitní vedení školského výboru.

Občanským demokratům se nakonec podařilo Klause odvolat, pro zvedlo ruku 93 zákonodárců, proti jich bylo 14. Místo něj do školského výboru zařídí poslanec ODS Karel Krejza. [celá zpráva]

Klaus ml. se ve svém projevu opřel do své mateřské ODS. „Zpráva do školních sboroven je jasná, ODS s exministryní ČSSD Valachovou mě odvolávají ze školského výboru. Ta koalice není náhodná, byl jste to vy, pane předsedo, kdo otevřel inkluzi,“ vmetl šéfovi ODS Petru Fialovi.

„Nedělal jste to tak houževnatě jako paní Valachová, ale spíše rozpačitě, jak je vaším zvykem,“ opřel se do předsedy ODS.

Je mi to jedno, ohradila se Valachová



Proti jeho výrokům se ohradila Kateřina Valachová a Klausovi vynadala, že nemá respekt ke Sněmovně a ostatním poslancům. „Upřímně, je to úplně jedno, jestli budete ve výboru,” řekla Valachová. Poslanec KDU-ČSL Ondřej Benešík zase podotkl, že ve Sněmovně je spousta odborníků na školství, kteří mohou Klause ml. nahradit.

ODS tvrdí, že podle dohod při ustavování Sněmovny má nárok na tři místa ve školském výboru. Jelikož Klause v polovině března vyloučila ze strany, tím pádem má nyní ve školském výboru pouze dvě místa.

ODS se začátkem dubna pokusila Klause ml. sesadit z čela výboru a vyměnit ho za Martina Baxu, to se jí ale nepovedlo.

Nemáte lidskost, vyčítal Jurečka



Klause ml. strana vyloučila v polovině března kvůli výrokům o židovských transportech ve Sněmovně a následnému přirovnání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi.

To Klausovi ml. ve středu připomněl lidovec Marian Jurečka. „To, že má někdo vzdělání, neznamená, že má lidskost,” připomněl Klausovy výroky.

Straníkům také vadilo, že Václav Klaus ml. otevřeně podporuje vystoupení ČR z EU, zpochybňuje účast vojáků AČR ve vojenských misích nebo se účastní akcí pořádaných problematickými organizacemi.