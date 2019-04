Karolina Brodníčková, Právo

Piráti tvrdí, že věc v pondělí schválila celá koalice složená z pirátů, Spojených sil a Prahy sobě, ale radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) tvrdí opak.

Nápad rozezlil i opoziční ODS, ANO i odboráře. O úsilí Pirátů zrušit v devítičlenné radě pražské plynárny tři místa pro zaměstnance nebo je vyměnit za politické nominanty Právo informovalo ve čtvrtek. [celá zpráva]

Z dozorčí rady by tak odešli letití zaměstnanci Pražské plynárenské, dva z nich dělají pro firmu bezmála třicet let.

Já už jen čekám, kdy na magistrátu zavedou povinné oslovení soudruh a soudružka Petr Stuchlík, lídr ANO v Praze

Chabr ve čtvrtek Právu uvedl, že koalice o věci jednala v pondělí, rozhodnutí však nepadlo. „My jsme řekli, že to vidíme jako problematické a že se o tom chceme bavit na klubu. Definitivní ano nezaznělo.“

„Já jsem řekl, že je to závažná záležitost, že je pro mě určitě problematické nahrazovat tři zaměstnance politickými nominanty a že je možné počet členů snížit, ale že je to tak závažná věc, že ji nedovedu rozhodnout sám a že to projednáme na klubu,“ dodal Chabr.

„Výbor pro zaměstnance“

Piráti však jednání vylíčili v tiskové zprávě jinak: „Na pondělní koaliční poradě se zástupci všech koaličních stran jednomyslně shodli na tom, že se sníží počet členů v dozorčí radě Pražské plynárenské z devíti na šest členů, kdy mezi členy dozorčí rady nadále nebudou zástupci managementu, kteří absurdně hlídali sami sebe.“

Tvrdí, že nápad pochází od Chabra. „Dohodnutý postup koalice je v souladu s návrhy pana radního Chabra z TOP 09,“ napsali Piráti. „Jde o návrhy k dlouhodobému snižování počtu placených členů dozorčích rad, stejně jako tomu bylo nedávno ve společnosti Trade Center Praha. Tímto krokem ušetří plynárny řádově miliony korun ročně,“ dodali piráti.

Lídr Spojených sil pro Prahu a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil však Právu zopakoval, že se mu návrh nelíbí. Lídr Prahy sobě Jan Čižinský (KDU-ČSL) Právu na dotazy nereagoval.

Při dozorčí radě by měl vzniknout nový tzv. výbor pro zaměstnance. „Výbor je mnohem operativnější a má v komunikaci k zaměstnancům víc volnosti. Snižuje se riziko, že se citlivé informace z dozorčí rady vynesou a způsobí to ve společnosti nestabilitu,“ dodali piráti.

Oni dělají všechno obráceně, než říkali. Dlouhou dobu pozoruji jejich pokrytectví. Dostali se k moci a vyloženě si to užívají Alexandra Udženija, místopředsedkyně ODS a zastupitelka

Zaměstnanci Pražské plynárenské ve čtvrtek vyzvali primátora a radní Prahy, aby zachovali stávající složení dozorčí rady podniku. Vyplývá to z dopisu odborového svazu zaměstnanců adresovanému vedení metropole, který má ČTK k dispozici.

Podle zástupců zaměstnanců se uspořádání osvědčilo a přispělo k informovanosti zaměstnanců, vyřešení všech sporných otázek a spolupráci mezi vedením a odbory.

„Jakkoliv chápeme, že akcionář má právo na obchodní vedení společnosti a její personální obsazení, vzhledem k tomu, že se jedná o městskou společnost, domníváme se, že je třeba zajistit úzké propojení mezi vedením a zaměstnanci,“ napsali v dopise.

„Další šílenost”



Proti změnám je i opozice. „Piráti předvádějí jednu šílenost za druhou a jdou snad proti všemu, co deklarovali před volbami. Já už jen čekám, kdy na magistrátu zavedou povinné oslovení soudruh a soudružka,“ napsal Právu lídr ANO v Praze Petr Stuchlík.

„Zástupci zaměstnanců jsou v dozorčích radách potřeba. Pro chod firmy jsou mnohem důležitější než další politici,“ dodal. Jeho kolega z klubu ANO a poslanec Patrik Nacher Právu řekl, že je to pro něj šok. „Co je cílem? Toto si nedovolil udělat nikdo ani z těch standardních politických stran,“ dodal.

Do pirátů se pustila i místopředsedkyně ODS a zastupitelka Alexandra Udženija. „Nevím, proč to chtějí dělat. Oni, kteří chtěli rušit politické trafiky, najednou chtějí vyhodit zaměstnance z dozorčí rady? Oni dělají všechno obráceně, než říkali. Dlouhou dobu pozoruji jejich pokrytectví. Dostali se k moci a vyloženě si to užívají,“ řekla Právu.

Vůle žádného politika by neměla být nad vůli zaměstnanců Jiří Obitko, prezident Federace profesních odborů a člen dozorčí rady Pražského dopravního podniku

Petr Pavlík, šéf pražské ČSSD, která se do vedení Prahy už nedostala, na adresu Pirátů poznamenal: „V Poslanecké sněmovně si hrají na levičáky, v Praze jsou neoliberální svazáci.“

Ani prezident Federace profesních odborů a člen dozorčí rady Pražského dopravního podniku Jiří Obitko s postojem Pirátů nesouhlasí. Rozcupoval i argument, že v případě tří členů dozorčí rady Pražské plynárenské jde o zaměstnance, kteří sedí zároveň i v managementu firmy, a proto není dobré, aby „kontrolovali sami sebe“.

„Všichni jsou zaměstnanci, ať je to top manažer, obyčejný manažer, specialista, nebo řadový zaměstnanec. Každý je potřebný, bez zaměstnanců by žádná firma nemohla existovat. Jestli si zaměstnanci řádně zvolí, že jejich zástupce v dozorčí radě bude ekonomický ředitel, tak je to vůle zaměstnanců. A vůle žádného politika by neměla být nad tuto vůli zaměstnanců,“ řekl Právu Obitko.

Tvrdí, že pokud by nebylo přínosné, aby v dozorčích radách městských firem seděli i zástupci zaměstnanců, neplatil by zákon o obchodních korporacích.

Ten říká: „Jde-li o společnost s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru, volí dvě třetiny členů dozorčí rady valná hromada a jednu třetinu zaměstnanci společnosti. Stanovy mohou určit vyšší počet členů dozorčí rady volených zaměstnanci, avšak tento počet nesmí být větší než počet členů volených valnou hromadou; mohou rovněž určit, že zaměstnanci volí část členů dozorčí rady i při menším počtu zaměstnanců společnosti.“

Zákon se však Pražské plynárenské netýká, neboť má méně zaměstnanců.