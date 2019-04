Renáta Bohuslavová, Novinky

„Tak nám doťokala i paní ministryně Nováková. Pravda, na některé výroky se bude vzpomínat dlouho, průmysl a obchod si ale zaslouží skutečně manažerské řízení,” uvedl k odchodu ministryně šéf lidovců Marek Výborný s odkazem na pondělní ohlášení konce ministra dopravy Dana Ťoka.

Podle opozice je konec ministryně jen dalším ukazatelem neschopnosti premiéra Andreje Babiše vybrat si kompetentní odborníky, jak sám několikrát při sestavování vlády prohlašoval.

„Další nucený odchod v Babišově vládě ukazuje, že panu premiérovi kompetentní lidé už dávno došli. Neschopnost řešit mobilní data i skandální jednání s hosty z Tchaj-wanu? Obojí jde na triko panu Babišovi,” řekl Novinkám předseda Pirátů Ivan Bartoš.

ODS: Laťka je nízko



Na přešlapy kolem mobilních dat i vykázání zástupců Tchaj-wanu z ministerstva upozorňují i další.

„Nástupce Marty Novákové může těžit z toho, že laťka je nyní nastavena velmi nízko. Některá její selhání jsou spíše úsměvná. Po jiných chybách měla sama rezignovat, například když se zachovala lokajsky vůči čínskému velvyslanci a nechala vykázat zástupce Tchaj-wanu,” kritizuje desetiměsíční fungování Novákové v resortu předseda ODS Petr Fiala.

Odborníci vybíraní Andrejem Babišem ministerské úkoly nezvládají. předseda ODS Petr Fiala

Dále dodává, že nesplnila sliby ohledně těžby lithia nebo zahájení tendru na dostavbu Temelína. „Odborníci vybíraní Andrejem Babišem ministerské úkoly nezvládají. Po paní ministryni také zůstane chaos kolem obsazování Energetického regulačního úřadu a ČEPS,” dodal Fiala.

„Místo kvalitativních změn jsme svědky toho, jak premiér obsazuje posty ministrů stylem tahání králíků z klobouku, aby je po čase zase odvolal a slíbil, že bude líp,” reagoval na výměny ministrů v Babišově kabinetu šéf TOP 09 Jiří Pospíšil.

Novákovou by měl nahradit místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a dlouholetý šéf Asociace malých a středních živnostníků Karel Havlíček. Jeho výběr odpovídá tomu, co v poslední době Babiš říká: Že se hnutí ANO chce zaměřit na podnikatele a živnostníky. Právě za jejich zájmy Havlíček dlouhá léta bojoval. Havlíček se také účastnil Babišovy nedávné cesty do USA.

V pondělí v rozhovoru pro Novinky konec ve vládě oznámil i ministr dopravy Dan Ťok. Toho vystřídá Vladimír Kremlík, který působí jako náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

V případě Ťoka a Novákové se jedná o další z řady odchodů z Babišovy druhé vlády, která funguje teprve 10 měsíců. Předtím od prosince 2017 do června 2018 vedla zemi Babišova menšinová vláda bez důvěry. V červenci loňského roku kvůli podezření z plagiátorství závěrečných prací odstoupili i Petr Krčál z ministerstva práce a sociálních věcí a Taťána Malá z resortu spravedlnosti. Nahradili je Jana Maláčová a Jan Kněžínek.