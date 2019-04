Renáta Bohuslavová, Novinky

„Vyjasnili jsme si to, že jsem nic takového nenavrhoval. Analýzu není třeba dělat, protože se koalice shodla, že prázdné byty problém jsou,” řekl Novinkám Hřib. Reagoval tak na informace z minulého týdne o tom, že přišel s tím, že problém prázdných bytů by se měl řešit zvýšením daní pro majitele těchto bytů.

Opětovně opakuje, že nic takového nenavrhoval. V rozhovoru pro Novinky zdanění ale nevyloučil.

„Po velmi důkladné debatě mohu uklidnit Pražany, že tato městská rada nebude připravovat sankční opatření pro vlastníky více nemovitostí. Možné zdanění za naší koalice nehrozí a máme na to jasný názor. Nebude se realizovat ani žádná analýza skrze elektroměry,” řekl po jednání předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Vedení města bude podle Hřiba hledat pozitivní motivaci na to, jak přimět vlastníky více nemovitostí, aby je pronajímali, a nepůjde cestou zdaňování prázdných bytů.

„Je to vítězství především pro ty, kteří byli na té názorové straně, že to problém je a je třeba ho řešit. Prázdné byty v Praze skutečně jsou problém a je ho třeba řešit. Jsou i ve staré i nové zástavbě a budeme spolu hledat, jak to řešit společně pozitivními opatřeními,” řekl po jednání Hřib.

Koaliční krize zažehnána



„Hádky skutečně nikoho nezajímají, a proto jsme tlačili na konkrétní řešení,” doplnil třetí partner předseda Prahy sobě Jan Čižinský.

O krizi koalice kvůli návrhu mluvil Pospíšil. „Za nás za TOP 09 je krize zažehnána, protože obavy z diskriminace vlastnictví byly vyvráceny,” doplnil na tiskové konferenci.

Koaliční jednání, které mělo původně trvat jen 45 minut, se nakonec protáhlo na téměř tři hodiny. A podle informací Novinek bylo velmi bouřlivé. Zatímco TOP 09 chtěla řešit primárně vzniklý spor kolem zjišťování počtu prázdných bytů a zvyšování daní, tak koaliční partneři přinesli na stůl i běžnou agendu. I kvůli tomu se strany dohadovaly.

S návrhem na zjišťování počtu prázdných bytů pomocí odběru elektřiny od PRE přišel minulý týden primátor Zdeněk Hřib. Dále i připustil, že by se majitelům takových bytů mohla zvýšit daň. TOP 09 nápad označila za šmírování zákazníků a zásahy do soukromého vlastnictví. Praha sobě naopak nápad Hřiba považuje jako legitimní pro diskuzi a jedno z možných řešení.