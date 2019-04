Barbora Zpěváčková, Novinky

Šéf ODS Petr Fiala podotkl, že hnutí ANO a ČSSD vládnou v České republice už šestým rokem. „Zde výmluvy pana premiéra Babiše na minulé vlády opravdu neobstojí. Kdyby pan Babiš vedl uplynulé roky Agrofert tak, jak špatně vede zemi, dávno by už zkrachoval,“ napsal Novinkám s odkazem na Babišovu firmu ve svěřenském fondu.

Dodal, že se v dotčených oblastech nestalo za vlády ANO a soc. dem. takřka nic pozitivního. „Silnice a dálnice se nestaví, v digitalizaci zaostáváme, slibované zjednodušení daní se také nekoná, raketovým tempem roste počet státních úředníků či státní výdaje,“ vyjmenoval Fiala.

Podobně to vidí i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil. „Od konce pravicových vlád, kdy vládnou socialisté a Andrej Babiš, tak se úplně zastavily reformy, které modernizují stát. Závěry NKÚ mě nepřekvapují,“ zhodnotil Pospíšil.

Stát neumí reagovat na nové výzvy



NKÚ v pondělí uvedl, že veřejný sektor v České republice nedokáže reagovat na dynamické proměny a výzvy, kterým společnost čelí. Podle šéfa NKÚ Miloslava Kaly stát selhává v oblasti digitalizace, zjednodušení daňových povinností, úspory energií či dopravy.

Podle Pospíšila vláda Andreje Babiš dělá populistické kroky, jako například zavádění dopravy zdarma, ale nedělá potřebné změny. „Není to jen důchodová reforma, ale i elektronizace státní správy, máme jedno z nejdelších stavebních řízení na světě. Tyto změny totiž nejsou líbivé, nejsou okamžitě vidět. Vláda rezignovala na potřebné kroky, jak zemi dál připravovat na 21. století,“ uzavřel Pospíšil.

Krutě jsme zaspali, zhodnotil Gazdík



S názorem NKÚ souhlasí i lídr Starostů a nezávislých Petr Gazdík. „My starostové se s tím potýkáme dnes a denně. Když se srovnáme například s Estonskem, tak jsme krutě zaspali,“ podotkl Gazdík.

Za pravdu NKÚ dává i nový předseda lidovců Marek Výborný. „Když se ptáte, kdo je vinen, jde to jednoznačně za vládou. Digitalizace veřejné správy tady selhává, to je problém,“ řekl Novinkám.

Lidovci, kteří seděli ve vládě minulé volební období, podle něj za selhávání státu odpovědnost nemají. „Nesli jsme zodpovědnost za kulturu, zemědělství a vědu a inovace. Digitalizaci tam nevidím. A upozorňovali jsme na to, i když jsme byli ve vládě,“ hájí šéf KDU-ČSL.

Musí to řešit vláda, řekl Filip



Předseda SPD Tomio Okamura zdůraznil, že NKÚ upozorňuje už deset let na to, že stát je neefektivní, ale reakce na to jsou podle něj nulové. „Chybí přímá osobní konkrétní odpovědnost všech, kdo hospodaří s veřejným majetkem, hlavně osobní a hmotná odpovědnost ministrů a dalších,“ míní Okamura.

Šéf komunistů Vojtěch Filip pouze uvedl, že pokud jsou závěry NKÚ takové, musí to řešit vláda, která za to zodpovídá. Nutno podotknout, že KSČM ve Sněmovně současnou vládu toleruje.

Premiér Babiš veškerou kritiku odmítá. Novinkám sdělil, že žádná jiná strana ani hnutí neudělaly v novodobé historii víc pro rozpohybování digitalizace a dopravních staveb jako hnutí ANO. Šéfa NKÚ Kalu zkritizoval s tím, že nemá patent na rozum. [celá zpráva]