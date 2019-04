zpe, Novinky

„Není to jeho role, nemá co hodnotit vládu. Nechť kontroluje věci. Nemá patent na rozum. Nečetl jsem ty jeho věci, dozvídám se to od vás. To je taky divné,“ řekl Novinkám naštvaný Babiš.

Zdůraznil, že vláda se závěry NKÚ často nesouhlasí. „Není to role NKÚ, hodnotit naši strategii. Role NKÚ je kontrolovat, jestli se hospodaří efektivně. Pan Kala zase dělá politiku. Když chce jít do politiky, tak ať se vrátí do ČSSD, kde byl,“ pokračoval premiér.

Prezident NKÚ Miloslav Kala v roce 2013

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kala byl v minulosti politikem sociální demokracie, v letech 2002 až 2008 vykonával mandát poslance. Šéfem NKÚ se stal v roce 2013, mandát má na devět let.

Nejvyšší kontrolní úřad v pondělí uvedl, že veřejný sektor v České republice nedokáže tvrdě reagovat na dynamické proměny a výzvy, kterým společnost čelí. Podle Kaly stát selhává v oblasti digitalizace, zjednodušení daňových povinností, úspory energií či dopravy.

Babiš uvedl, že žádná jiná strana ani hnutí neudělaly v novodobé historii víc pro rozpohybování digitalizace a dopravních staveb než hnutí ANO.

„Máme zmocněnce pro IT, který pracuje na kompletním digitálním plánu digitální správy podle vzoru Estonska. Za rok schválili víc věcí v digitalizaci než všichni předchůdci před námi. Máme vládního zmocněnce, máme zákon o digitalizaci. Fakt nevím, o čem pan Kala mluví,“ prohlásil premiér.