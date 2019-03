Renáta Bohuslavová, Novinky

O šéfa Kapsche Karla Feixe se v souvislosti s podezřením na manipulaci zakázky na mýtný systém podle informací Práva zajímá policie. Právě s ním i s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem se měl v listopadu 2017 sejít místopředseda ANO Jaroslav Faltýnek, kterého také prověřuje policie.

„Sešel jsem se s panem ředitelem na jeho žádost. Kapsch přišel s tím, že má problém, že zakázka není dobře, a předložili argumenty. Jako ovlivňování z jejich strany to nevnímám,” řekl Novinkám poslanec Pirátů Ondřej Polanský. S ředitelem se sešel v červenci 2018 a informoval o tom i na pirátském fóru.

„Diskuze proběhla nad aktuálním stavem tendru na nový mýtný systém. Pan ředitel představil svou vizi odprodeje systému provozu mýtného státu, což je varianta, kterou v principu podporujeme, ale velmi záleží, co bude jeho obsahem,” napsal tehdy poslanec Polanský na stranické fórum.

Piráti i další opoziční strany v rámci kauzy kolem mýtného systému a společnosti Kapsch kritizovali právě setkání místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka s ředitelem Feixem. „My nekritizujeme, že se sešli. Jiná věc ale je, kdy a kde se tak stalo. Já jsem se s ním sešel na půdě Sněmovny,” dodal poslanec Polanský.

Ředitel Kapsch ČR Karel Feix

FOTO: Kapsch

Faltýnek se měl s ředitelem Kapsche Feixem podle informací Práva sejít v deset hodin dopoledne 10. listopadu 2017 v brněnském hotelu Holiday Inn. Podle policie se při jednání dohodli, že „Faltýnek zařídí u Rafaje ovlivnění rozhodování ÚOHS ve prospěch společnosti Kapsch“. O hodinu později se Faltýnek sešel v hotelu Voroněž s šéfem antimonopolního úřadu Petrem Rafajem, kde mu podle policie tlumočil požadavky Kapsche.

Feranec: Návrh Pirátů by vyhovoval firmě Kapsch

Piráti zároveň hospodářskému výboru Sněmovny v červnu 2018 navrhovali, aby ministerstvo dopravy vzalo zpět rozklad proti rozhodnutí ÚOHS, který resort podal začátkem května 2018. Úřad uvedl, že nově vypsaný tendr na mýtný systém porušuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Námitku proti zadání tendru v dubnu 2018 podala právě firma Kapsch, která dosud mýtný systém provozuje.

„Předložili návrh, aby ministerstvo v červnu 2018 stáhlo svoje odvolání proti rozhodnutí ÚOHS, což by znamenalo nemožnost podepsání smlouvy s vítězem nové soutěže na výběr mýta od roku 2020, kterou je společnost CzechToll a SkyToll,” řekl Novinkám člen hospodářského výboru a poslanec za ANO Milan Feranec, který byl i náměstkem na ministerstvu dopravy.

„Tento návrh by velmi vyhovoval firmě Kapsch, protože by se zase musela prodloužit stávající smlouva. Nechci říkat, že to udělali proto, aby pomohli firmě Kapsch. Asi to mysleli dobře, ale spíš předpokládám, že to byla nějaká naivita,” dodal Feranec.

Piráti se brání, že jim nešlo nijak o to, aby stranili firmě Kapsch, ale pouze o to, aby stát vypsal nové a lepší výběrové řízení. To by však v důsledku zřejmě znamenalo, že stávajícímu provozovateli, firmě Kapsch, by se musela smlouva prodloužit nejméně o další dva roky, jinak by hrozilo, že stát nebude mýto vybírat vůbec. Z podobných důvodů přitom už předtím stát smlouvu s Kapschem prodloužil o tři léta do konce roku 2019.

Piráti: Lepší Kapsch než nový systém



„Asi by tam muselo být přechodné období a prodloužena smlouva Kapsch, což chápu, že není ideální, ale přijde mi to stále lepší než instalovat nový systém,” uvedl Polanský.

Jedna z mnoha výtek Pirátů míří především k tomu, že současný systém, jak ho provozuje firma Kapsch, bude podle nich už nepoužitelný, jelikož konsorcium SkyToll a CzechToll bude systém spravovat s použitím satelitní technologie.

Předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj

FOTO: Václav Šálek, ČTK

„Celý systém, který máme teď, se vyhodí a těch sedm miliard půjde do koše a nahradí se to něčím, o čem pan ministr sice tvrdí, že to bude ročně o miliardu levnější, ale nahradí se to novými službami, tak těžko říct, co bude levnější. To byl důvod, proč jsem se začal argumenty Kapsch zabývat,” hájí se Polanský.

Současný systém je podle Pirátů ještě na 10 let udržitelný a mohl by ho třeba provozovat stát sám. „Pojďme najmout lidi pod třeba ŘSD, abychom ten systém provozovali bez Kapsche ještě dalších deset let. Za tu dobu budou auta obsahovat techniku, že spolu budou komunikovat navzájem. Mýtný systém v této době bude v podstatě aplikace, kterou si stáhnu z ministerstva dopravy a celý systém bude beznákladový,” dodal Polanský.