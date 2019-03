Novinky, ČTK

„Pana prezidenta čeká celá řada zahraničních cest. Navštíví Rakousko, navštíví Čínskou lidovou republiku, v plánu je také Maďarsko, případně Slovinsko,“ popsal v pondělí mluvčí Hradu Jiří Ovčáček, když představoval podrobnosti cesty prezidenta do Karlovarského kraje.

Do Rakouska by měl Zeman jet podle šéfa zahraničního odboru prezidentské kanceláře Rudolfa Jindráka na počátku dubna, završí tak návštěvu okolních zemí po svém znovuzvolení do funkce hlavy státu.

Ještě v dubnu by měl také odcestovat do Číny, kam byl pozván na summit o čínském projektu tzv. Hedvábné stezky. Už dříve Pražský hrad informoval, že během cest po sousedních zemích jako "čestného souseda" navštíví Maďarsko.

V plánu je také prezidentova cesta do severní Afriky, připomněla ČTK dřívější Jindrákova slova. Zeman dříve zmínil i návštěvu Srbska.

Ve Slovinsku by se měl podle Jindráka Zeman zúčastní summitu iniciativy Trojmoří. Ta sdružuje 12 států, které leží mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Jejím hlavním cílem je především zlepšení dopravního propojení. Jeden z projektů počítá s výstavbou severo-jižní dálnice mezi Litvou a Řeckem, druhý s plynovodem, který by propojil terminály v Polsku a Chorvatsku. Zeman tam chce hovořit o kanálu Dunaj–Odra–Labe.