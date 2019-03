Renáta Bohuslavová, Novinky

„Jakou roli hrál při výběru provozovatele mýtného systému na českých dálnicích Jaroslav Faltýnek? Považuje premiér za normální, že se jeho 1. místopředseda setkává s předsedou ÚOHS tajně po hotelech? Měl od premiéra, popř. ministra dopravy nějaké pověření k jednání s představiteli ÚOHS, či Kapsche? Považuje schůzky za standardní systém práce svého prvního místopředsedy?” tyto otázky vznesl předseda ODS Petr Fiala už v úterý a ve čtvrtek se na ně premiéra ptal i během interpelací.

Premiér reagoval například návratem do roku 2006, kdy firma Kapsch zakázku na provozovatele mýta získala. „Kapsch přece nevyhrál tu soutěž. Kapsch měl jednu z nejdražších nabídek. Tam přece byly nabídky od firmy Autostrade o 4,5 mld nižší. Takže ta zakázka byla zmanipulována,” uvedl Babiš.

„Faltýnek není ani stíhán, není ani obviněn. Takže tady se hraje kauza Faltýnek, která neexistuje. U nás je padni komu padni. A kdo pochybí, v hnutí ANO skončí,” ukončil svůj projev premiér a zopakoval tak svá předchozí vyjádření.

Ve stejném duchu se vedly i čtvrteční dopolední odpovědi místopředsedy Jaroslava Faltýnka, který měl možnost na dotazy odpovědět během dvouhodinového projednávání mimořádného bodu.

Faltýnek ale primárně zopakoval, že se do celé věci vložil v červnu 2015 poté, co tehdejší premiér Bohuslav Sobotka vyhrožoval, že odvolá ministra dopravy Dana Ťoka, pokud problém s tendrem na mýto nevyřeší.

Jen velmi krátce se vyjádřil ke schůzkám s šéfem Kapsche a ředitelem antimonopolního úřadu Petrem Fafajem. „Jsem poslanec a podle zákona o jednacím řádu je poslanec oprávněn požadovat od členů vlády vysvětlení potřebná pro výkon jeho funkce. Pokud se týká mé komunikace se zástupci ÚHOS, ta byla dle mého názoru v souladu s tímto ustanovením v zákonu,” prohlásil Faltýnek.

Řadu otázek do celé věci ale vnáší informace, že podle příkazu k domovní prohlídce, který má Právo k dispozici, policii zajímají schůzky Faltýnka z podzimu 2017, což je dva roky poté, co Sobotka tento problém s Ťokem řešil.

Dotazy během projednávání kladli i Piráti. Ani těm se nedostalo odpovědí. „Uvedl jste, že jste svým jednáním ušetřil státu 1,5 miliardy korun. Můžete prosím toto své tvrzení doložit včetně toho, jak jste dospěl k částce 1,5 miliardy korun? Dle policejních dokumentů, které cituje deník Právo, jste během schůzky dne 10. listopadu 2017 sdělil předsedovi ÚOHS: Je potřeba udělat to, co chce společnost Kapsch. Můžete to potvrdit či vyvrátit? Jak můžete vyvrátit, že jste tímto se nesnažil narušit nezávislost ÚOHS?” ptal se během jednání předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Šéf českého Kapsche Karel Feix (vlevo) a předseda ÚOHS Petr Rafaj

FOTO: Novinky.cz s ČTK

Padl i dotaz na to, kdo nominoval do dozorčí rady ČD Cargo odvolaného Jiřího Švachulu. Na to také odpověď nepadla. Podle informací Novinek to byla ale bývalá koaliční rada ve složení ANO, ČSSD a KDU-ČSL.

V souvislosti s tím, že Faltýnek tvrdí, že se mu v rámci výběru provozovatele mýtného systému podařilo ušetřit 1,5 miliardy korun, se ho ptala místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová na to, proč se tím tedy v době, kdy se tak stalo, nepochlubil v médiích.

Faltýnek odvětil, že nezná v Česku média, která by chtěla zveřejňovat pozitivní informace.

Kauza už trvá týden



Kauza Faltýnek hýbe veřejným prostorem od minulého čtvrtka, kdy se podle informací Práva policie o Faltýnka začala zajímat v souvislosti s podezřením na manipulaci zakázky na mýtný systém.

Policie kvůli ovlivňování zakázek minulý čtvrtek zasahovala na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a ve Faltýnkově bytě v Praze. Nikoho neobvinila.

Policie podezřívá předsedu ÚOHS Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.