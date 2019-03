ren, Novinky

„V sobotu jsem si volal s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Řešili jsme brexit. Říkal jsem jí, že nejlepším řešením by bylo, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Proto jsem přesvědčen, že stojí za to vypsat nové referendum. Odmítla to, ale stále to podle mě není vyloučené,” napsal si k současnému vývoji na britském kontinentě na Twitter premiér Andrej Babiš (ANO).

V tom, že by česká diplomacie nové referendum o setrvání Velké Británie v Evropské unii uvítala, se s premiérem shoduje i ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Od počátku říkám, že brexit není šťastná varianta. Nejlepší varianta by byla, kdyby Británie zůstala součástí Evropské unie. Ale to na britské straně zatím není ve hře. My si to můžeme přát, ale je to na rozhodnutí britských politiků,” řekl Novinkám Petříček.

Britští poslanci Dolní sněmovny totiž v úterý znovu odmítli brexitovou dohodu, kterou s Bruselem vyjednala premiérka Theresa Mayová. EU stále častěji mluví o tvrdém brexitu. Ve hře je ještě odložení termínu britského odchodu z EU. Původní termín pro brexit je 29. března.

Petříček: Připravujeme se na tvrdý brexit



Podle českého ministra zahraničí úterý hlasování v Londýně pouze prodlužuje nejistotu.

„Čekáme, jak dopadne další jednání v britském parlamentu, kde by se mělo řešit, jestli se Británie rozhodne pro tvrdý brexit. My se na tuto variantu připravujeme a český parlament už přijal potřebnou legislativu a zároveň se připravujeme na pomoc českým občanům v Británii,” řekl ve středu novinářům Petříček. Britský parlament by měl o tvrdém brexitu hlasovat ve středu večer.

Pomoc podle něj spočívá například v otevření nového konzulátu v Manchesteru i posílení personálu na tom londýnském.