Renáta Bohuslavová, Karolina Brodníčková, Novinky

„Projednáváme něco, co občané ČR nechtějí. To je nařízení EU, to sem přilítlo a my tu zoufale teď hledáme, jak to zmírnit. Mně to připomíná, jak když jsme židovský výbor, který má vypravit transport a my jen tak rozhodujeme, že ty nemocné ženy ještě nepošleme a ty půjdou až příštím vlakem, a jinak děláme to, co nám řeknou,” prohlásil na plénu Sněmovny poslanec za ODS Václav Klaus ml.

Vystoupil tak během debaty k zákonu o zpracování osobních údajů, který reaguje na evropské nařízení GDPR. Předlohu poslancům vrátil Senát.

Václav Klaus ml.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Klaus dále dodal, že Sněmovna České republiky podle něj rozhoduje o 57 procentech zákonů, o kterých nemohou poslanci rozhodnout. „My tu jako ovce zvedáme ruku a v nějaké podobě to podáváme dál,” pokračoval Klaus.

Fiala se za Klause omluvil



Po kritice jeho výroku z řad poslanců ČSSD, lidovců i Starostů se k výroku svého stranického kolegy šel k pultíku vyjádřit i šéf ODS Petr Fiala a omluvil se za něj.

„Jménem ODS se omlouvám za příměr, který zde nevhodně použil můj kolega Václav Klaus,” prohlásil Fiala a na několik minut odešel ze sálu.

Předseda ODS Petr Fiala

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Klaus poté ještě řekl, že jeho příměr byl možná „drsný, ale sedí”.

Dolínek: Jsme rád, že je Klaus menšina



Další poslanci ve Sněmovně vystoupili s tím, že by si poslanec Klaus měl nastudovat, jak Evropská unie funguje. Reagovali především tím, že i Česko má své zástupce v orgánech Evropské unie, a i my tak můžeme do procesu schvalování věcí na evropské půdě zasahovat.

„Chtěl bych vyzvat Václava Klause ml., aby si nastudoval, co tady schvalujeme a neschvalujeme,” uvedl předseda STAN Petr Gazdík.

„EU není něco samo o sobě, to je setkávání ministrů, komise, Evropský parlament atd. Vaše vyjádření mi přijde urážlivé a zbytečné. Vy se tady z těch lidí snažíte dělat štvance. Vaše vidění světa se s mým neslučuje a jsem rád, že jste menšina v této populaci,” uvedl poslanec ČSSD Petr Dolínek.