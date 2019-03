kab, Právo

„Nebudeme bránit, aby se projednaly kauzy pana Faltýnka,“ prohlásil Grospič s tím, že komunisté podpoří, aby Sněmovna zařadila mimořádný bod na své jednání v úterý nebo ve čtvrtek.

Grospič zdůraznil, že orgány činné v trestním řízení by měly dostat prostor, aby případ vyšetřily.

Komunisty zajímá hlavně únik informací



Faltýnkovu kauzu označil Grospič za znepokojivou. „V současné době chci říci, že nás spíš znepokojuje únik informací z orgánů činných v trestním řízení. Něco v tom systému asi není v pořádku,“ dodal poslanec KSČM. „Musíme se ptát, kdo tu věc medializuje. Je potřeba brát tyto věci vážně, ale vyslechnout je. Své závěry z toho musí vyvodit hlavně hnutí ANO,“ dodal Grospič.

Jednou z variant prý je, že si Faltýnka komunisté, kteří podporují vládu, pozvou na jednání svého klubu.

SPD se podle předsedy poslaneckého klubu Radima Fialy k postoji komunistů připojí. „Podpoříme snahu pana Faltýnka zařadit tento bod na čtvrtek,“ řekl Fiala na tiskové konferenci. „Ta kauza je v úplném začátku. My počkáme na to, s čím přijde policie. Informace máme z médií, jsou to útržky toho, co se stalo. Zatím nechceme dělat žádné ukvapené závěry. Uvidíme, s čím přijde policie,“ dodal.

Hamáček kauzu ve Sněmovně řešit nechce



Předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček se domnívá, že by se Sněmovna kauzou zabývat neměla a měla poskytnout policii klid na vyšetřování.

Mimořádný bod jednání Sněmovny chce na program zařadit pravice. Faltýnek v ČT řekl, že je připraven jej také navrhnout. „Aby Sněmovna měla možnost slyšet kompletní informaci z úst pana ministra Ťoka, jak to bylo s výběrem mýta v ČR. Poprosím ho o zprávu v tomto duchu. Já sám vystoupím a budu připraven odpovědět na dotazy a vysvětlím svou roli v tomto příběhu,“ řekl Faltýnek.

Faltýnek je podle informací Práva podezřelý z manipulace zakázky na mýtný systém. Policie kvůli ovlivňování zakázek ve čtvrtek zasahovala na několika místech v zemi, mimo jiné na antimonopolním úřadu, v sídle firmy Kapsch a ve Faltýnkově bytě v Praze. Nikoho neobvinila.

Policie podezřívá předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje a ředitele české pobočky Kapsch Karla Feixe z korupce. V této souvislosti se mluvilo o Faltýnkovi, který s oběma jednal.

Faltýnek od minulého týdne tvrdí, že s představiteli firmy i s ÚOHS jednal o mýtném systému z pověření koaliční rady pro dopravu. Jeho cílem bylo prý vypsání tendru, aby Česko nemuselo řešit, co dál s mýtem. To ale nebylo jeho úkolem, uvedlo ministerstvo dopravy. Faltýnkovo suplování ministra dopravy Dana Ťoka označil za nevhodné také předseda ANO a premiér Andrej Babiš.