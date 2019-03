Novinky, ČTK

Část opozičních politiků volá po Vondráčkově odstoupení. Z Vondráčkova dnešního vyjádření v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 vyplynulo, že rezignovat nehodlá.

„Jestliže jsem se dotkl něčích citů, jestli to opravdu bere jako znesvěcení, jestli to bere nikoli jako trošku uvolnění, jako zlidštění toho prostoru, tak mě to mrzí a moc se za to omlouvám,” řekl Frekvenci 1 Vondráček. Poslankyni ODS a bývalé předsedkyni dolní komory Miroslavě Němcové, která ho vyzvala podobně jako šéf TOP 09 Jiří Pospíšil k rezignaci, je připraven omluvit se osobně. K výzvám k odstoupení ale Vondráček uvedl, že jedna věc je zbožné přání nebo politický boj, druhá věc je realita.

Událost, o níž informoval server Seznam Zprávy, Vondráček označil za uzavřenou akci. Šlo podle něho o rozlučku s končícími poslanci. Odehrála se v říjnu 2017. Vondráček, jak popsal, zahrál tři písně společně s Miloslavem Janulíkem (ANO).

Babiš míní, že akce byla klukovina, pokládá ji za nevhodnou. „Myslím, že by se měl omluvit, vysvětlit to,” řekl novinářům během návštěvy Spojených států. K výzvám části opozice k Vondráčkově rezignaci uvedl, že „opozice nemá co dělat, tak vždycky něco žádá”.

Arogance, zpupnost, nepochopení, vyčítá opozice



Němcová označila zveřejněné fotografie „z mejdanu ANO ve Sněmovně” za projev neúcty k historickému a památkově chráněnému prostoru. Spolu s bezprostřední Vondráčkovou reakcí, že akce sálu prospěla a do budoucna by chtěl nějaké hudební vystoupení zopakovat, ilustrují podle ní aroganci, zpupnost a nepochopení povinností jednoho z nejvyšších ústavních představitelů. Pospíšil soudí, že „poskakující poslanci hnutí ANO po předsednické lavici Poslanecké sněmovny je absolutní neúcta k ústavním institucím”. Část poslanců chce, aby se případem zabývala Sněmovna.

O aroganci moci psal na Twitteru v souvislosti se zveřejněnými fotografiemi také místopředseda STAN Vít Rakušan. Šéf lidoveckých poslanců Jan Bartošek poznamenal, že „takto se chovali bolševici po dobytí Zimního paláce”.