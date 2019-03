KSČM sází do eurovoleb na mladé lidi

KSČM představila v úterý v pražském botelu Albatros kandidátku do eurovoleb, která nese název KSČM - Česká levice společně. Na komunistické kandidátce hrají prim lidi kolem třiceti let. Strana tak reaguje na to, že její tradiční voliči vymírají.