„Těch devět stovek, které jsme navrhli pro seniory, si naši senioři zaslouží. A víte proč? Protože když se podíváme na poměr našeho průměrného důchodu k průměrné mzdě, tak je to dnes 38 procent. Víte, že i za Kalouska měli naši senioři víc? A proto si myslím, že jako soc. dem. těch devět stovek od příštího roku musíme prosadit,“ prohlásila Maláčová. [celá zpráva]

Šéf poslanců TOP 09 a exministr financí Kalousek ale v neděli uznal, že čísla jsou nesouměřitelná. „Já nevím, jak to paní místopředsedkyně ČSSD myslela, ale za Kalouska měli senioři 42 procent průměrné mzdy, ale je to proto, že byla krize a průměrná mzda byla mnohem nižší než dnes,“ reagoval v Otázkách václava Moravce v České televizi.

„Když průměrná mzda vyletěla, tak se pochopitelně poměr změnil. Ale Kalousek říká už deset let, že ten poměr je dlouhodobě neudržitelný bez penzijní reformy,“ připomněl Kalousek.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) k tomu s úsměvem podotkla, že si Maláčová, s níž má ve vládě spory kvůli výdajům na sociální politiku, možná vytváří koaliční potenciál směrem k TOP 09.

„Včera jsem byla šokovaná, že ministryně práce a sociálních věcí chválila pana Kalouska. Oceňuji alespoň to, že on korektně uznal, že to bylo dáno výší průměrné mzdy,“ dodala Schillerová.