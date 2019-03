ČSSD se ze sjezdu špičkuje s Babišem. I za Kalouska měli důchodci víc, zapojila se Maláčová

Do polemiky na dálku s premiérem a šéfem hnutí ANO Andrejem Babišem se ze sjezdu ČSSD v pátek zapojila i ministryně práce Jana Maláčová. Babiš ji i celou ČSSD kritizoval za to, že si přivlastňují úspěchy menšinové vlády a že by měli spíše hledat úspory. Maláčová vzkázala, že si žádné PR nedělá a že bude bojovat za další zvýšení důchodů. Šéf ČSSD Jan Hamáček k Babišově kritice uvedl, že jsou na styl hnutí ANO zvyklí.