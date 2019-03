Oldřich Danda, Právo

Teď se to povedlo bratrům Čižinským. Jan (40) je poslanec zvolený za KDU-ČSL, pražský zastupitel a starosta Prahy 7 za hnutí Praha sobě. Pavel (42) starostuje za stejné hnutí v Praze 1. Do politických vod se nyní pustil i jejich nejmladší bratr Kryštof (37).

Lídr uskupení Praha sobě Jan Čižinský

FOTO: Milan Malíček, Právo

Ten kandiduje za STAN a TOP 09 do Evropského parlamentu na třináctém místě, takže počítá spíš s tím, že i po květnových volbách bude dál pracovat jako právník pro mezinárodní firmu.

Kandidátku podpořil poté, co ho o to požádal předseda TOP 09 a lídr Jiří Pospíšil. „Je mimořádně nepravděpodobné, že bych do Bruselu přeskákal. Mojí motivací bylo hlavně to, že jsem chtěl podpořit proevropskou kandidátku,“ řekl Právu.

Pavel Čižinský

FOTO: archiv Právo, Právo

Pirátští sourozenci i tři Okamurové



S bratry svůj krok Kryštof Čižinský konzultoval. „Jeden mě podpořil, druhý kroutil hlavou,“ podotkl. Jestli se bude angažovat více v politice i v budoucnosti, zatím neví. „Politiku sleduji, ale toto byl můj první pokus někam kandidovat,“ řekl nejmladší z bratří.

Podle Jana Čižinského v kandidatuře nejmladšího bratra prsty nemá. „Přeji mu, aby se mu podařilo uspět a udělat něco dobrého pro tuto zemi,“ řekl Právu.

Tři bratři jsou i Okamurové. Tomio Okamura je poslancem a šéfem SPD, jeho starší bratr Hayato je tlumočník, ale už neúspěšně kandidoval do Sněmovny i Senátu za lidovce. Nejmladší bratr Osamu je architekt a politické ambice nemá.

V současnosti je jeden sourozenecký pár ve Sněmovně. Piráti Mikuláš Ferjenčík a jeho sestra Olga Richterová, která je i první místopředsedkyní České pirátské strany.

Hayato Okamura

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Sešli se otec a syn i manželé



Před časem se ve Sněmovně sešel otec a syn. Poslanec za KSČM Vojtěch Adam, který byl zákonodárcem již třetí období, se ve Sněmovně potkal se svým synem Petrem, který kandidoval za hnutí Úsvit přímé demokracie. Před dvaceti lety byli poslanci zvoleni bratři Vymětalové, Karel za KSČM a Vojtěch za soc. demokracii.

V exekutivních funkcích se zase sešli manželé. Ministryní práce a sociálních věcí byla sociální demokratka Michaela Marksová a její muž Arnošt Marks byl náměstkem vicepremiéra pro vědu a výzkum.

Nynější šéfka ministerstva práce Jana Maláčová (ČSSD) je manželkou Aleše Chmelaře, který donedávna byl na Úřadu vlády státním tajemníkem pro evropské záležitosti a nyní je náměstkem ministra zahraničí Tomáše Petříčka.