SPD povede do eurovoleb Zemanův exministr David. Okamuru by úspěch dostal ze Sněmovny

SPD povede do evropských voleb někdejší ministr zdravotnictví Ivan David. Na posledním místě kandidátky bude šéf hnutí Tomio Okamura. Pokud by byl zvolen, zanikl by mu mandát ve Sněmovně.