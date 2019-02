Jan Rovenský, Právo

Podle informací Práva soupeří dva tábory – první představuje jednička eurokandidátky ANO Dita Charanzová, která má podporu lídra ANO a premiéra Andreje Babiše a navrhuje spíše nestranické odborníky, druhý zase hlavní manažer hnutí Jan Richter, který prosazuje nominanty z krajů.

„V tom, že by dvojkou měla být europoslankyně Martina Dlabajová, je snad jasno. Na třetí až páté místo je naopak přetlak a jak Charanzová, tak Richter mají úplně jinou představu. Pokud se ve středu dohodne kandidátka, bude to malý zázrak,“ řekl Právu zdroj z ANO.

Babiš je optimistický, podle něj se hnutí neštěpí. „Pokud vím, tak jsou jen tři kandidáti navržení ze strany současných europoslankyň. Hnutí nyní prosazuje své kandidáty, což u minulých voleb před pěti lety nebylo,“ řekl včera Právu premiér.

Mezi zvažovanými jmény se nejvíce skloňuje ústecký poslanec ANO Jaroslav Bžoch, kterého prosazuje právě Richter a který by se mohl stát trojkou.

„Charanzová by jím asi nebyla úplně nadšená, ale nakonec by ho asi skousla. Na druhou stranu by odchodem Bžocha do Bruselu hnutí ztratilo svého experta na evropskou politiku a musel by se obtížně hledat další člověk,“ doplnil zdroj.

Šlechtová i Jourová?

Mezi kandidáty na europoslance se mluví i o poslankyních ANO Karle Šlechtové a Radce Maxové či brněnském exprimátorovi Petru Vokřálovi. Objevují se ale i nepříliš známá jména jako produktový ředitel Daniel Struž z Brna či podnikatel a zakladatel M&M Reality Milan Zavadil.

Ačkoli je lídryní kandidátky Charanzová, v den volebního sněmu ANO neměla nic jisté. Podle informací Práva Richter vedení předložil soupisku s Věrou Jourovou na prvním místě.

„Jourová velmi stojí o to, pokračovat v Evropské komisi, jenže to není úplně jisté. Nikdo neví, jak dopadnou volby a ANO je v koalici se soc. dem., se kterou se bude muset dohodnout na příštím eurokomisaři. Proto Jourová souhlasila s nominací,“ řekl další zdroj z ANO.

Babiš na sněmu Jourovou podpořil s tím, že by bylo ale vhodné najít jí lepší portfolio než spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, které má na starosti nyní.

Ve hře je také údajně nominace poslankyně Šlechtové, která o Babišovi mluví kriticky. „Šlechtová sice nemá podporu Charanzové ani krajů, o Brusel ale zájem má. Není vyloučeno, že by se na kandidátce mohla ocitnout. Babiš má pocit, že jí něco dluží poté, co ji odvolal z postu ministryně obrany,“ dodal zdroj.