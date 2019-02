Jan Rovenský, Právo

V hnutí se mezi sebou perou dva proudy – zatímco premiér a šéf ANO Andrej Babiš a jednička kandidátky, europoslankyně Dita Charanzová prosazují spíš odborníky, kraje tlačí zase stranické nominanty. O definitivním složení soupisky se rozhodne podle informací Práva 27. února na základě rozhovorů s Babišem, Charanzovou a členy širšího vedení.

Babiš pověřil Charanzovou, aby mu sepsala tým odborníků, to se ale nelíbilo některým krajům, které se začaly dožadovat svých nominantů.

„Složení kandidátky je zatím ve hvězdách, tlaky z krajů jsou ale obrovské, stejně jako ambice některých lidí. To nikdo nečekal,“ řekl Právu zdroj z ANO obeznámený se sestavováním kandidátek. První jména už proběhla médii – europoslankyně Martina Dlabajová, poslanci ANO Karla Šlechtová, Jaroslav Bžoch a Radka Maxová či brněnský exprimátor Petr Vokřál.

„Charanzová říkala, že to není soutěž o zájezd do Karibiku, a Babiš zase v nadsázce prohlásil, že ANO do Bruselu musí poslat lidi, kteří tam dva roky nebudou hledat záchod. Kraje zase chtějí mít straníky vysoko, argumentují loajalitou a europoslancem Pavlem Teličkou, který z ANO odešel a začal jej kritizovat. Takže půjde o velkou přetahovanou,“ dodal zdroj.

Babiš Právu řekl, že je zatím rozhodnuto jen o jedničce kandidátky. „O dalších místech bude diskutovat výbor. Pravděpodobně ale půjde o kombinaci. V nominacích krajských organizací jsou samozřejmě odborníci,“ sdělil.

Charanzová s Babišem souzní, ale podotkla, že pro tradiční strany se Evropský parlament stal odkladištěm vysloužilých politiků a že by byla ráda, aby stejný osud nepotkal ANO.

„Uvítala bych, kdybychom na kandidátce měli lidi, kteří jsou aktivní, rychle se zorientují, domluví se a nebudou se bát po pěti letech vystavit účet svých aktivit,“ řekla Charanzová.

„V ideálním případě by to měl být mix straníků a odborníků, kteří jsou experty v klíčových politikách EU. S takovým týmem bychom určitě udělali obrovský kus práce,“ dodala Právu.

Babiš v sobotním Právu vyjádřil přání vyhrát aspoň s pěti mandáty, což by znamenalo o jeden víc než před pěti lety. Na první místo v eurovolbách, které se v Česku uskuteční 24. a 25. května, si ale brousí zuby i piráti. Jejich předseda Ivan Bartoš si jako laťku stanovil porážku ANO a zisk 20 procent hlasů.