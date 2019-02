Radek Plavecký, Právo

Kvůli střetu zájmů, z něhož viní Babiše organizace Transparenci International kvůli Babišovu vlastnictví médií, dali úředníci z Černošic Babišovi pokutu 200 tisíc korun, a premiér se odvolal. Kauzu by tak měl po uplynutí lhůt řešit Krajský úřad Středočeského kraje. Tam se ale v této době odehrála organizační změna a došlo ke sloučení dvou odborů, z nichž jeden by měl Babišovo odvolání řešit.

Tuto skutečnost napadli Piráti, kteří za sloučením odborů vidí snahu vedení kraje řízeného hnutím ANO rozhodnutí ovlivnit. To zase naopak odmítla jak hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), tak ředitel úřadu Jiří Holub s tím, že úřad je nezávislý na krajské samosprávě.

Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO)

FOTO: Právo

Aby se smazalo veškeré podezření z ovlivňování a podjatosti, navrhlo opoziční hnutí STAN, aby kraj požádal ministerstvo vnitra o přesunutí kauzy k jinému úřadu. „Měl by to řešit některý ze sousedních úřadů, nabízí se Praha, která nemá s touto kauzou nic společného, a není tam žádná politická provázanost,“ navrhl zastupitel Věslav Michalik (STAN).

Vedení kraje to ale zamítlo. „Návrh předat případ Praze, kde je ve vedení pirátská strana, která náš úřad napadla a tuto kauzu vyvolala, to vyvolává úsměv,“ uvedla hejtmanka a opakovaně odmítla, že by se jako politici vměšovali do rozhodování úředníků.

Ředitel úřadu argumentoval, že nedošlo k žádným personálním změnám a Babišův případ budou řešit stejní lidé, kteří by jej řešili i před sloučením. Uvedl, že sloučení odborů bylo dlouhodobě plánované.

Opoziční zastupitel Martin Kupka (ODS) však upozornil, že o plánování této změny nikdo neměl informace, a navíc se ani neřešil dopad do rozpočtu kraje, ačkoli byla zrušena místa vedoucího odboru a jeho asistentky.