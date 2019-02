ada, Právo

Výbor hnutí ANO vás zvolil jako lídra. Přitom před časem to vypadalo, že kvůli sporu s předsedou a premiérem Babišem kvůli hrozícímu sankčnímu řízení proti Maďarsku, kdy Babiš byl proti a vy jste hlasovali pro, byl nad vámi podepsán ortel. Jak si to vysvětlujete?

S panem Babišem spolupracujeme delší dobu, bylo to před Maďarskem a je to i po Maďarsku. Vše jsme si vyjasnili, byla to svým způsobem chyba v komunikaci. Beru to jako věc, na kterou jsme měli jiný názor.

Sněm se nezabýval dalšími místy na kandidátce, protože se údajně výbor nemohl domluvit na jménech, tudíž se bude dál jednat. Koho byste ráda za parťáky?

Je na výboru, aby rozhodl. Máme zájemce jak z řad členů hnutí, tak mimo něj. Já osobně bych byla ráda, aby hnutí bylo otevřené i těmto lidem. Podle mě by to měl být mix.

Koho byste preferovala?

Určitě Martinu Dlabajovou (nestr.), se kterou táhneme za jeden provaz skoro pět let. Je to člověk, který by, a moc bych o to stála, měl být opět na kandidátce.

Neobáváte se, že vám při volbách mohou ubrat pánové Telička a Ježek, kteří se s ANO rozešli a hodlají kandidovat za vlastní subjekt?

Myslím, že volby budou o tom, abychom voličům řekli, co jsme v Bruselu udělali, že s Martinou Dlabajovou máme konkrétní výsledky a že jsme naplňovali to, co jsme slíbili, tedy že budeme pracovat pro Českou republiku, pro české firmy, české občany. A budeme žádat o podporu, aby nás bylo za hnutí zvoleno víc.

Předseda Babiš mluvil ve svém projevu o tom, že byste se měli ve volbách postavit vítačům a nekritickým kývačům. Znamená to, že případně opustíte silně proevropskou frakci ALDE?

ALDE je v tuto chvíli frakcí, která je velmi rozkročená. Když pominu téma migrace, které nás hodně rozdělilo, ale to bylo spíš rozdělení na země západu a východu, tak na mnohém se shodneme. Tím, že jsem byla na podzim zvolena do vedení této frakce, tak se snažím to kormidlo pootočit. Počkáme si po evropských volbách, které strany se do EP dostanou a s jakými stranami bychom spolupracovali.

Mluvíte o tom, jak nutné je EU reformovat, ale lze to vůbec s 21 poslanci za ČR z celkových 751?

Stejné dotazy nám lidé kladli před eurovolbami 2014 a rozumím jim. V minulosti jsme tam jako Česká republika posílali lidi za zásluhy, vysloužilé politiky, kteří nebyli schopni se ani domluvit. Brusel znám a jsem ráda, že se podařilo prosadit můj návrh, že od května budeme volat na evropská čísla levněji. Přesvědčila jsem kolegy, Evropskou komisi, prostě jde to.